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北市接種量能不足 醫師籲衛生局鬆綁接種門診

中央社 / 台北20日電
圖為民眾施打新冠疫苗的畫面。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
圖為民眾施打新冠疫苗的畫面。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

台北市第12輪COVID-19疫苗接種第一階段量能不足惹議，衛生局說明，臨時加開有人力與場地兩大困難，但診所醫師卻認為衛生局限制接種門診數，才會造成量能不足。

中央流行疫情指揮中心13日公布第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗接種規劃，根據發送疫苗預約簡訊數量，為台灣史上最大接種方案。台北市因第一階段開出量能低於中央通知預約民眾數量，引發抱怨。

台北市衛生局官員今天向中央社記者表示，要臨時加開量能，人力跟場地都是問題，曾與台大醫院等聯絡，但院方皆反映時間太趕了，會有困難；場地部分則還要考量民眾可近性、設備與醫護人員進駐方便性、租金與水電費等，已經有在積極尋覓。

根據衛福部109年醫事機構服務量統計年報，台北市有36家西醫醫院、1703家西醫診所，但根據衛生局統計，其中僅313家成為COVID-19疫苗合約醫療院所。

北市衛生局專門委員歐佳齡表示，北市合約診所加醫院約300多家可以接種疫苗，沒來申請的醫療院所可能是嫌麻煩，或是疫苗保存等設備不符中央規定標準等原因。

不過台北市開業診所醫師林應然告訴中央社記者，台北市共有多達300多家診所參與COVID-19疫苗接種，如果開放診所加設接種門診，接種量能理論上是夠，但衛生局卻背道而馳，擔心疫苗接種排擠其他業務，要求診所每週減少2個接種門診，不可提供疫苗接種服務，如此換算，診所將減少近1/6接種量能。

林應然表示，若診所不按照規定，維持接種門診量能，接種完上一批配送疫苗，回報可再配送新一批疫苗時，衛生局也不願再發下更多疫苗、讓診所繼續替民眾接種，呼籲衛生局應開放診所增設門診。

衛生局官員認為，診所開出來的總量其實已經比醫院還要高，原先考量診所還有平時看診以及流感疫苗接種業務正在進行，因此要求減少開設門診，目前已有在討論放寬此限制，不過若真的要大量提高量能，還是得靠醫院開設院外接種站。

台北榮民總醫院家醫部主任陳曾基表示，由於近期COVID-19疫苗到貨量穩定，再加上社區疫情控制，各醫院出現「報復性看診」，比以前更忙碌，第12輪又是史上最大接種方案，確實讓大家稍微措手不及，若未來衛生局希望再擴充醫院接種量能，一定會努力盡量配合。

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