疫苗涵蓋率破64% 接種後死亡案例多有慢性病史

COVID-19疫苗持續接種，指揮中心統計，國內疫苗人口涵蓋率達64.29%，完整接種2劑涵蓋率也達23.38%；而昨天新增12例疫苗接種後死亡通報，其中10例有慢性病史。

中央流行疫情指揮中心今天公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種統計，昨天共接種31萬9747劑疫苗，以輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗占16.9萬劑最多，其次為阿斯特捷利康（AZ）疫苗13.9萬劑。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，截至目前國內COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達64.29%，劑次人口比為每百人87.67劑，即完整接種2劑疫苗的涵蓋率達23.38%，且持續增加中。

指揮中心統計，昨天疫苗接種後不良事件通報共171件，包含88件非嚴重不良事件、71件其他疑似嚴重不良事件，以及12例死亡。

羅一鈞說明，12例疫苗接種後死亡個案中，有6例接種AZ疫苗、4例接種莫德納（Moderna）疫苗與2例BNT疫苗；死亡個案年齡介於45至93歲，其中10人有慢性病史，2人調查中。

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