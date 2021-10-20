醫護接種壓力破表！北市聯醫11月起調整內部人力

被喻為史上最複雜的第12期公費新冠疫苗接種，同時開打三種疫苗，北市接種名額幾乎秒殺，中央協調北市加開5接種站，基層醫護擔憂，人力被掏空大半，醫院病人沒少，照護品質恐下降，北市聯醫仁愛院區院長蕭勝煌今表示，11月起將採外包人力契約及內部調整，協助北市花博接種站疫苗施打。

蕭勝煌表示，花博接種站7月中旬啟用後，扮演重要角色，隨著疫苗陸續抵達，北市疫苗施打量也相當大，北市聯醫9月疫苗施打，不包含流感疫苗，就已超過10萬6000劑。

仁愛院區負責統籌花博接種站疫苗施打，花博一天施打量近1.5萬劑，目前加開夜間3小時，一天量能逼近2萬，人力的安排則是一天維持15線施打。

蕭說明，花博接種站全開有18線，每一線可打100人，原則上安排每一線1位醫師、2名護理師、1名專科護理師及3名醫事行政人員，目前開放15線，仁愛院區一天支援6線，另9條線則由其他院區依照輪班，每次派出3院區人力負責支援，每個院區負責3條線。

仁愛院區每天預計動用12名醫師、54名護理人員，護理人力分成三班（上午8時至12時、下午1時至5時、晚間6時至9時）輪流，原則以徵召自願護理人員，不足缺額由依怙長、督導長及主任級填補，聯合醫院本院也會支援行政批掛人力。

蕭勝煌表示，外場人力則是由市府跨局處支援，包含警察局、環保局、民政局、文化局、社會局等，11月起聯合醫院會採取外包人力契約，以及做內部人力調整，共同完成花博疫苗施打作業。

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