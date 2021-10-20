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莫德納2劑難搶！ 幼兒園老師傻眼：剩金門、澎湖七美、望安

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
號稱最複雜的第12輪疫苗，昨天開放55歲以上、7月16日前接種第一劑莫德納疫苗者預約登記第二劑。本報資料照片
號稱最複雜的第12輪疫苗，昨天開放55歲以上、7月16日前接種第一劑莫德納疫苗者預約登記第二劑。本報資料照片

號稱最複雜的第12輪疫苗，昨天開放55歲以上、7月16日前接種第一劑莫德納疫苗者預約登記第二劑。中國民國幼教總會聯合會陸續接到符合預約登記資格的教保人員反映，完全預約不到疫苗。還有教保人員指出，點開預約平台時，竟然僅剩金門烈嶼鄉、嘉義縣朴子、澎湖縣七美、望安等地區才有名額可預約。莫德納雖已不是孤兒，但疫苗來了，施打問題未解。

幼教人員、教師、補教、安親班、批發市場人員及媒體等都屬第七類專案人員，7月時由衛福部專案造冊施打莫德納疫苗。雖然教育團體、立委等都有提出建議，第二劑也應該專案施打。但指揮中心日前指示，莫德納第二劑不造冊，改由自行上網預約登記。昨起開放55歲以上、7月16日前接種第一劑莫德納疫苗者預約登記第二劑。不過，預約大塞車，許多人約不到。

幼教人員極需要施打第二劑疫苗，保護師生健康，9月又發生新北幼兒園群聚案，一度引發防疫緊張，昨天一開放莫德納第二劑預約，就有許多符合資格的幼保人員趕緊上網登記。

幼教總會會長洪懿聲表示，總會不斷接獲各縣市的教保人員抱怨，自己符合第一階段施打資格，準備上網預約莫德納二劑，卻完全無法預約到疫苗，教保人員反映，一一點開預約平台的接種站，竟然只剩下金門烈嶼鄉、嘉義縣朴子、澎湖縣七美、望安等地區才有名額可預約。

另外，當時專案施打時間排定為周末，這次施打時間為平日，洪懿聲說，教保人員周一至周五期間必須工作照顧幼兒，若教保人員於平日進行疫苗施打，恐出現教保照顧人力不足問題，呼籲教育部，衛福部盡速規畫幼兒園教職員工專案施打第二劑疫苗，讓人員保護力盡快提升，以保護國家幼苗遠離病毒的傷害。

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