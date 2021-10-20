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北市新冠疫苗施打量能低 陳時中：若有困難中央可協助

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
陳時中說，台北市醫療資源豐沛，其他六都可以配合疫苗施打，相信台北市也一定做得到。記者沈能元／攝影
陳時中說，台北市醫療資源豐沛，其他六都可以配合疫苗施打，相信台北市也一定做得到。記者沈能元／攝影

新冠肺炎疫情平穩，各縣市加速新冠疫苗施打，但台北市安排施打量能低，引發民眾不滿。衛福部部長、指揮中心指揮官陳時中今表示，台北市政府已了解施打疫苗情況，如果真的有困難可以來談，但台北市的醫療量能是全國最高，醫療資源最豐沛，其他六都做的到，他相信「台北市也一定做得到」。

陳時中今至立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前接受採訪。關於台北市疫苗施打量能還不足4萬，指揮中心如何因應？陳時中說，相對而言，大家希望早一點打，以國家立場也希望疫苗覆蓋率及時達到，這都是很重要的防疫策略，當然台北市有它的困難，相對其他縣市來說，北市可以多努力一些，如果還是不足，中央可以給予協助。

外界關心，北市疫苗施打安排為六都之末，指揮中心是否有和北市溝通？陳時中說，與地方政府一切都在溝通協調中，北市也了解情況，如果真的有困難可以來談，台北市的醫療量能是全國最高，醫療資源最豐沛，其他六都做的到，他相信台北市也一定做得到。

至於，台北市施打疫苗醫護人力不足，除北市聯醫外的公立醫院是否應要支援？陳時中說，打疫苗是醫界整體工作，需要全體人員互相配合，將施打率發揮最高，滿足民眾接種意願。

此外，前副總統陳建仁建議，第三劑新冠疫苗應留給高風險族群，當疫苗接種涵蓋率達7成，可以全面開放。陳時中回應，第三劑疫苗準備的量是足夠的，而兩劑覆蓋率到7成，這是比較樂觀的狀況。

外界也關心，11月開放新冠疫苗混打，指揮中心是否擔心 AZ疫苗第二劑出現緩打潮，陳時中說，「不會」，將會尊重大家意願及科學證據。

新冠疫苗 陳時中

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