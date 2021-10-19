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已造冊又預約！台中萬名長者搶第二劑莫德納 市府回應

一早搶打AZ「只剩1地沒得選」 她錯愕...網揭原因讚：超有道理

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台北市花博館接種站大排長龍情形。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
圖為台北市花博館接種站大排長龍情形。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

第12輪新冠疫苗現已開放預約接種，這次開放BNT、莫德納和AZ三種。一名女網友希望在內湖診所接種第二劑AZ疫苗，然而今早10點一上線，北市卻僅剩「中山區」的花博接種站可選，讓她有些錯愕。

該名女網友在臉書社團「我是東湖人」詢問說「請問有人今天上系統預約到內湖診所打AZ第二劑嗎？」。按照中央流行疫情指揮中心公告，第二劑AZ疫苗的預約時段為10月19日早上10點到10月20日中午12點，從這篇貼文不難看出她相當納悶為何已經在最早的時間點上網預約，卻完全預約不到住家附近診所。不少網友留言解惑「全台北市都只能到花博打」、「AZ施打地點全部只有在花博，診所是莫德納才有」。

此外，有網友建議原PO若不方便前往花博，也可以考慮新北市的接種站，「有人選汐止區公所喔」、「離東湖最近，我選汐止厚德光山活動中心」、「AZ汐止至少還有4個點可以選，全台北市都只有花博，我真心覺得母湯」、「汐止有4場地沒錯，但是一早點進去，每一間診所都額滿，有跟沒有一樣」、「我早上9點50分守在電腦前等待，10點整進去預約系統，發現台北只有花博。臨時改選汐止竟然也沒了，最後還是乖乖去花博」、「別傻了，今天才約的都在花博，而且11點後就額滿，約不到了」、「看來只能等11月混打」。

有網友分享新聞告訴原PO，早在本月15日，台北市副市長蔡炳坤就曾表示，由於第12輪有3種疫苗需要同步接種，因此讓醫院負責施打BNT、診所負責莫德納、花博負責AZ。這麼做是要讓各醫療院所的疫苗接種單純化，一次接種一種疫苗，避免出狀況。網友表示可以理解這種做法，「想想也是有道理，診所人手那麼少，還要分疫苗，有的疫苗還要稀釋，打錯就慘了，還是分流比較保險」。

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