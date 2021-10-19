影／不公開疫苗採購資訊 陳時中：除非不與廠商往來
國民黨立委林奕華下午在立法院質詢衛福部長陳時中表表示，疫苗政策相對混亂，希望釐清明年的疫苗政策。對於衛福部稱3600萬劑莫德納是明後年使用量，並要開始研究各廠牌混打，前後因果關係為何？目前只看到莫德納的採購，因此第三劑疫苗是否傾向莫德納？
衛福部長陳時中答詢表示，混打開放與否要看國際研究進展，一直都有變化，但並不會要求全民都打莫德納，其他廠牌疫苗洽購都在進行中，不會讓民眾只有一種選擇。
對於立委要求公開疫苗採購資訊，陳時中則表示，這牽涉保密，「除非橫了心不再與廠商往來」。
疫情快報
▪【疫情專題】10月19日新增1例本土、5例境外，無死亡個案
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言