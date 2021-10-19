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影／不公開疫苗採購資訊 陳時中：除非不與廠商往來

攝影中心 / 記者陳正興／台北即時報導
國民黨立委林奕華（圖）下午在立法院質詢，要求衛福部公開疫苗採購資訊。記者陳正興／攝影
國民黨立委林奕華（圖）下午在立法院質詢，要求衛福部公開疫苗採購資訊。記者陳正興／攝影

國民黨立委林奕華下午在立法院質詢衛福部長陳時中表表示，疫苗政策相對混亂，希望釐清明年的疫苗政策。對於衛福部稱3600萬劑莫德納是明後年使用量，並要開始研究各廠牌混打，前後因果關係為何？目前只看到莫德納的採購，因此第三劑疫苗是否傾向莫德納？

衛福部長陳時中答詢表示，混打開放與否要看國際研究進展，一直都有變化，但並不會要求全民都打莫德納，其他廠牌疫苗洽購都在進行中，不會讓民眾只有一種選擇。

對於立委要求公開疫苗採購資訊，陳時中則表示，這牽涉保密，「除非橫了心不再與廠商往來」。

針對立委要求公開疫苗採購資訊，衛福部長陳時中（右）答詢時表示，這牽涉保密，「除非橫了心不再與廠商往來」。記者陳正興／攝影
針對立委要求公開疫苗採購資訊，衛福部長陳時中（右）答詢時表示，這牽涉保密，「除非橫了心不再與廠商往來」。記者陳正興／攝影
針對立委要求公開疫苗採購資訊，衛福部長陳時中（右）答詢時表示，這牽涉保密，「除非橫了心不再與廠商往來」。記者陳正興／攝影
針對立委要求公開疫苗採購資訊，衛福部長陳時中（右）答詢時表示，這牽涉保密，「除非橫了心不再與廠商往來」。記者陳正興／攝影

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