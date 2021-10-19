花博打疫苗挨批好大喜功 北市議會要求市府專案報告
第12期疫苗19日開打，台北市民開始上網預約，發現要打AZ第2劑只能選擇到花博。因日前花博接種站出現打疫苗亂象，長者大排長龍在雨中等候打疫苗，北府被駡翻，負責規畫疫苗接種的仁愛醫院也被究責檢討。北市警政衛生委員會議員簡舒培認為，集中在花博打疫苗，是府級規畫，仁愛醫院只是代罪羔羊，要求副市長蔡炳坤周五赴委員會議會進行專案報告。
議員游淑慧說，北市的大型接種站，不只花博，內湖也有網球中心，但市府卻想搞個全國最大的施打點，好大喜功，結果出問題，顯示當初只集中到花博打疫苗的決策有問題。
議員許淑華，花博疫苗亂象，有的長者反映，當天趕去花博打疫苗，來不及吃早餐，結果等到中午12點半才打到疫苗，還餓肚子在雨中淋雨， 她問為何不分散給基層診所打，診所都說市府說沒找他們配合。
由於市長柯文哲曾說疫苗來多少、打多少，但日前又批評中央，一下子給41萬劑太多、北市量能吃緊只能處理21萬劑。議員簡舒培質疑，北市規畫打疫苗，可分散至診所或12個行政區，總比大家集中去花博好，但這決策不是衛生局長、仁愛醫院院長的位階能做決定，她要求主責的副市長蔡炳坤，周五赴警政衛生委員會進行專案報告。
黃世傑指出，北市基層有200多家診所，都歡迎來參加接種，但有的診所沒意願，有的是設備不足，原本有利用學校，但現在已經開學，至於其他的大型接種站，未來可能會在松菸啟用； 另有議員建議將花博的量能一分為三，另開啟和平籃球館和內湖網球中心，黃世傑說，回去會再討論。
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