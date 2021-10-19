新增1例接種疫苗死亡 62歲男打BNT後三天逝世
隨疫苗陸續進貨，我國展開大規模接種。我國昨接種33萬723劑，其中AZ接種9萬4287劑，莫德納接種9295劑，高端接種2530劑，BNT接種22萬4611劑。目前我國接種涵蓋率63.50％，劑次人口比每百人86.23劑。而昨天僅發生一例接種後死亡案例，為62歲男性，接種BNT疫苗後三天發生。
莊人祥表示，昨天新增85接種疫苗後不良事件，其中49例為非嚴重事件，扣除死亡，35例為嚴重不良事件。
其中，15例為接種AZ疫苗，為7女8男，年齡介於25歲至91歲，接種疫苗後當日至28日間發生；5例接種莫德納疫苗，為3女2男，年齡為32歲至68歲，接種疫苗後2日至20日間發生；4例為接種高端疫苗，為2女2男，年齡為43歲至58歲間，接種疫苗後當日至42日間發生；另新增11例女性為接種BNT疫苗，年齡介於12歲至56歲，接種疫苗後當日至12日間發生。
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