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台商赴「陸」打二劑疫苗 陳宗彥：大陸是哪個國家？

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台商赴「陸」打二劑疫苗 陳宗彥：大陸是哪個國家？

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心10月19日記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、副指揮官陳宗彥 、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心10月19日記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、副指揮官陳宗彥 、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內有台商接種國藥、科興兩劑疫苗，並且在台灣成功換發疫苗接種小黃卡，但指揮中心今日澄清，國內接種小黃卡僅提供國內施打使用，在國外打疫苗則需要攜帶國外接種卡，副指揮官陳宗彥被詢問到該個案去大陸接種時，更指出，「你講大陸我不知道是哪個國家？但如果有民眾透過此管道換小黃卡，也要通知收回。」

一名在中國大陸任職的台幹陳先生，4月赴陸工作，於當地先後接種國藥、科興2支疫苗，8月底返台，近期因又有出國需求，打算申請台灣的疫苗接種紀錄，經電話詢問1922後才發現，原來可至衛生所換取小黃卡，且已經成功在小黃卡上紀錄國藥及科興等兩劑疫苗。

發言人莊人祥指出，該個案已請衛生局再去釐清，有時候是民眾希望衛生單位開立證明，所以今日特別用新聞稿澄清，自國外返國的民眾，若接種的疫苗是世衛組織認可的六種疫苗，都可以登陸在預防接種系統補登，但無法紀錄到黃卡上面。先前如果在中國有接種任何兩廠牌疫苗之一，出國旅行就要帶著中國的接種紀錄或台灣的接種紀錄，否則僅憑黃卡就無法證明在國外打過疫苗。

他表示，國人在國外施打的任一種新冠疫苗，返國後是採自願性補登，若已施打六款疫苗者，不需要在國內再行補打，如完整接種國藥和科興，也是比照國內完整接種者在陪病者等規定，可做為免篩檢等參考，但如果只有接種一劑國藥或科興，返國後不一定在國內有購買及緊急授權該款疫苗，可以再疫苗開打時符合資格者後施打任何一劑補強，但務必要間隔28天。

新冠疫苗

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