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3.3萬收容人已登記意願 將接種新冠疫苗

中央社 / 台北19日電
圖為監獄示意圖。報系資料照
圖為監獄示意圖。報系資料照

法務部研議協助收容人逐步施打COVID-19疫苗，矯正署今天說，統計全台5.3萬名收容人，有3萬3000餘人已登記意願接種，近期配合指揮中心提供之疫苗廠牌，進行疫苗接種作業。

外界關心有關收容人接種疫苗問題，法務部之前表示，將依指揮中心指示，以重大傷病、高風險、高齡者等為優先，研議協助登記或造冊逐步施打，以維護收容人健康。監所防疫措施做得好，到目前為止還是零確診。

矯正署今天表示，已完成收容人接種COVID-19疫苗意願登記，經統計有意願接種者共計3萬3000餘人，疫苗種類部分，大多數人是全部勾選，並回報中央流行疫情指揮中心，近期配合指揮中心提供之疫苗廠牌進行疫苗接種作業。

新冠疫苗

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