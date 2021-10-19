疫苗接力搶預約爆民怨 蔡炳坤指出兩大問題

史上最複雜第十二輪疫苗接種，昨天開放第一階段30歲以上BNT預約，台北市一下子預約全額滿，引發民怨。台北市副市長蔡炳坤今天點出兩大問題，就是中央這次通知太多人預約，北市第十二輪加開量能，開出47萬多量能，但中央卻通知近60萬人預約；另外，第一、第二階段分配不均，北市第一階段有21萬、第二階段26萬量能，中央第一階段卻爆量通知41萬人預約，第二階段卻僅通知18萬人。

蔡炳坤今天視察花博接種站，蔡炳坤說，為了因應北市量能與需求有很大落差，目前中央也幫忙多找幾個接種點，包括衛福部一樓辦公室、交通部一樓、華山1914、當代文化實驗場及中正紀念堂展場等，這些中央管轄地點也開出來，協調國軍的三總、榮總協助接種。

另外，北市府也準備增加花博爭艷館的接種量，目前花博量能一天可施打一萬兩千人左右，從上周三到今天動線還算蠻寬鬆，接種品質也都還不錯，北市府開始思考準備花博加量接種，預計第十二輪開始增加為三班制，早上、下午、晚上施打，從一萬二千人增加到一萬六千人，一天又可以增加四千量能。

對於這次第十二輪預約引發民怨，蔡炳坤也呼籲中央，北市醫療量能一天約可打四萬人，量能穩定，若持續每天這樣的量施打，北市一個月可以接種超過一百萬人次。不過這兩、三個月來，地方接種疫苗常發生疫苗有時候多、有時候少。有時醫院都準備好量能後，又不一定有這麼多民眾接種，產生落差，市府希望維持醫護人力的穩定性，民眾接種也可以達到一個平衡。

針對這次第十二輪預約接種的兩大問題，蔡炳坤表示，這次中央在短短13天開出60萬需求，但北市府僅能提供47萬多量能，市府也知道中央有其目標，所以也請各醫療院所、門診加量，但北市府加量開到47萬多劑，中央卻通知近60萬需求，「就是通知太多人來預約」。

至於這次分兩階段預約，第一階段北市量能21萬人左右，但中央通知41萬多人預約，這也是為什麼，會產生第一階段很多人預約不到，但台北市第二階段有26萬多的量，中央僅通知18萬多人，中央要通知多少人預約，要思考一下，否則會造成民怨。

蔡說，第一階段沒有辦法滿足民眾預約，但並不是沒有這樣的量，而是量在第二階段，但中央第一階段卻通知一倍以上的人。

蔡炳坤呼籲，以台北市的醫療量能，一周可以打到20多萬人，穩穩地打，會比較順暢，但突然暴起暴落，突然增加很多需求，會造成醫護人力很大困擾；中央也稍微要平均一下。

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