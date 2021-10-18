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北巿指疫苗配送沒規劃 指揮中心：可反映盡量協助

中央社 / 台北18日電

第12輪兩階段COVID-19疫苗，台北巿長柯文哲今天說，中央規劃第一階段預約有41萬人，醫療量能僅21萬人，中央疫苗配送沒在規劃。指揮中心指出，地方有醫療量能不足問題可事先反映，將盡量協助。

副巿長蔡炳坤指出，疫苗接種要規劃，打好打穩才能打滿，不能急就章，不然造成醫療量能癱瘓，就不是全民之福，會持續跟中央討論。

對第12輪COVID-19疫苗接種量能，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，今天上午10時開放預約至下午1時止，新北市名額全數額滿，台北市剩約2.3萬個預約名額，指揮中心也動員衛福部立醫院、三總、榮總等醫療資源，在台北加開4.5萬個接種名額，若地方仍有醫療量能不足問題，可事先向中央反映，將盡量協助。

莊人祥強調，民眾第1階段若無法順利預約到，可以等到第2階段再預約。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台第12輪今天起陸續提供BNT疫苗第1劑、AZ及莫德納疫苗第2劑，分兩階段於10月22日及10月28日施打。

柯文哲於下午台北市防疫因應記者會時說，現在面臨的問題在第12輪，第一階段台北巿的醫療量能約21萬人，可是中央卻叫41萬人來預約，這一定會出問題，如果要施打41萬人，中央應事先講；第二階段北市醫療量能提高到26萬人，結果僅18萬人來預約，過去到現在疫苗政策沒在規劃。

副巿長蔡炳坤表示，截至10月16日為止，北市第一劑覆蓋率為76.1%、第二劑為33.3%， 現在第11輪正在施打，會打到10月21日，接著10月22日開始就是第12輪施打，因12輪有三種疫苗，北市先做分流接種，希望讓疫苗不要混淆，莫德納規劃在診所、AZ在花博、BNT則在各大醫院跟聯醫門診部。

蔡炳坤說，把12輪的醫療量能開出來後發現，三種疫苗需求者，也就是中央排定預約人數，其實是超量的；第一階段，BNT今天起預約需求為14萬9267人，但醫療量能5萬6672人；AZ明天上午開始預約需求為12萬6365人，但醫療量能6萬2700人；莫德納明天下午開始預約需求為13萬8428人，但醫療量能9萬1385人。

蔡炳坤指出，第二階段在25日、26日登場，莫德納部分，醫療量能有9萬多人，但預約需求者只有5萬多人，AZ醫療量能有7萬8000人，但預約需求者約6萬4000人，BNT醫療量能有9萬5000人，但預約需求者6萬7000人，兩階段中央規劃預約人數與地方醫療量能差距太大。

兩階段合計部分，蔡炳坤說，北市醫療量能第一階段為21萬多人、第二階段26萬多人，合計47萬多人，但中央放給近60萬人來預約醫療量能47萬劑。

此外，針對萬華抗體血清服務研究計畫，北市聯醫副總院長許家禎指出，10月16日第一梯次篩檢，對象為青山里、富民里、糖廍里、華江里等里民，共有311人參與，參與率為78%；20日、22日及24日將開辦西門里、萬壽里、柳鄉里等里，預計人數為140人、140人及280人。

新冠疫苗

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