疫苗涵蓋率62.4% 指揮中心：協助地方增設接種點
指揮中心統計，截至目前COVID-19疫苗接種人口涵蓋率62.4%，劑次人口比84.61%；另外，台灣22日起進入史上最大接種方案，中央將協助增設接種點，擴大地方施打量能。
中央流行疫情指揮中心最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種數據，16日至17日接種35萬6483劑，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種9萬6664劑，莫德納（Moderna）疫苗接種5萬8103劑，高端接種1814劑，BNT疫苗接種19萬9902劑。
截至目前為止，國內COVID-19疫苗累計接種1982萬5683劑，AZ疫苗接種1063萬5251劑，莫德納疫苗接種517萬2618劑，高端疫苗接種135萬1640劑，BNT疫苗接種266萬6174劑。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率62.4%，劑次人口比84.61（劑/每百人）。
COVID-19公費疫苗預約平台第12輪提供BNT疫苗第1劑、AZ及莫德納疫苗第2劑。指揮中心表示，第1階段BNT疫苗第1劑今天上午10時起開放預約，線上預約系統流量最高峰出現在開放之際，截至下午1時已有86萬人完成預約，明天起會持續開放第2劑AZ、莫德納疫苗預約至10月20日。
第12輪疫苗第1階段將於22日起施打，將會是國內史上最大規模接種方案，但台北市政府今天反映一週疫苗接種量能僅20多萬劑，但中央卻要求北市兩週內施打60萬劑。對此，指揮中心疫情監測組長周志浩下午在記者會中表示，中央非常願意協助各地方政府增設施打點，增加當地接種量能。
指揮中心發言人莊人祥進一步表示，中央一定會協助地方完成這次COVID-19疫苗艱鉅接種任務，預計下午協助台北市增加5個接種站，預計可增加4.5萬人BNT疫苗接種量，若其他地方政府也有相關需求都可提出，中央會協助擴建。
針對青少年接種BNT疫苗可能出現心肌炎，香港10月初定調12至17歲青少年接種1劑BNT疫苗即可，今天下午指揮中心記者會中有媒體問及，台灣是否可能跟進。周志浩說，台灣青少年接種BNT疫苗政策維持，將繼續觀察、搜集國外資料，再交由專家小組做出最後決定。
接種COVID-19疫苗是控制疫情關鍵之一，但民眾擔憂不良事件。根據疫苗接種後不良事件通報最新數據，截至目前累計9789件，10月15日至10月17日新增213件，其中8例為死亡個案，其中2人接種AZ疫苗，年齡為54、79歲，於接種後1至7天發生。
5名接種後死亡個案為接種莫德納疫苗，年齡介於45至78歲，接種後3至73天發生，還有1例89歲男性為接種3天高端疫苗後死亡。目前累計895例COVID-19疫苗接種後發生死亡不良事件，其中668例為接種AZ疫苗，196例接種莫德納疫苗，27例接種高端疫苗，4例為接種BNT疫苗。
記者會中有媒體問及，近日一名男性接種BNT疫苗後通報不良事件，衛生局回覆審查半年後才有結果，不知未來如何施打第2劑。莊人祥建議，民眾可帶著通報赴衛生局指定院所諮詢醫師，協助接種其他廠牌疫苗，衛福部預防接種受害救濟審議小組也會加速完成審議，可望免6個月結果出爐。
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