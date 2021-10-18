1922平台預約BNT又傳塞車 有人排隊「12分鐘」進不去

史上最複雜的第12輪疫苗接種，第一階段預約今天開跑。BNT第一劑今天上午10時開放，有135.8萬人符合資格，1922公費疫苗預約系統今呈現兩樣情，有的人順利進入頁面預約，有些民眾卻反應，頁面再度又「塞爆」，排隊至少12分鐘以上，覺得十分困擾。

記者實際在上午10時進入預約頁面，發現指揮中心已馬上啟動排隊機制，不過僅等候1分鐘後，即可以順利進入預約頁面。

由於這次開放BNT第一劑、AZ第二劑和莫德納疫苗第二劑，分成兩個階段，每階段三款疫苗開放年齡層、預約時間都不同，所以當順利進入預約網站後，指揮中心已在預約平台，特別以紅字標出資格說明，與可預約的時段。

但這次預約系統似乎呈現兩樣情，有民眾反應，依照指定開放時間上平台，約莫在上午10時15分上網，又是呈現卡住、排隊的狀況，顯示至少要等上12分鐘。

第12輪第一階段BNT預約，凡是10月13日中午12時以前，意願登記勾選BNT疫苗且滿30歲以上者即符合資格，全台共有135.8萬人，需在20日中午12時前完成預約，將於10月22日至10月27日開始施打。 由於第12輪疫苗預約繁雜，指揮中心特地在網頁，以紅字提醒符合資格民眾，及可預約時段。圖／取自1922公費疫苗預約平台

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