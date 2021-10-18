快訊

3年前普悠瑪翻覆釀18死今宣判 僅司機員一人遭判刑四年半

獨／專打中共鐵殼漁船 海巡三百噸防撞型巡防艇首曝光

陳時中：疫情1級警戒近 若疫苗足11月可望混打

中央社 / 台北18日電

國內COVID-19疫情降溫，是否代表距離1級警戒更近一步，指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院坦言「可以這樣講」，並指出若疫苗量夠，11月有可能開放混打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，防疫措施持續鬆綁，疫苗涵蓋率也已突破60%大關。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今天上午在立法院接受媒體聯訪時，有媒體詢問國內疫情持續降溫，是否代表1級警戒近了，陳時中說：「可以這樣講」。

在疫苗接種方面，第12輪堪稱史上最大也最複雜的接種方案，陳時中說，第12輪疫苗仍會努力做。

針對外界擔心接種2劑AZ疫苗抗體濃度較低，是否引發緩打潮，陳時中則認為應該不會有緩打現象，並強調每種疫苗都有其功能，呼籲及早打最重要；他也坦言若疫苗到貨狀況佳、疫苗量夠，11月有可能開放混打。

因應全球都在追加接種第3劑COVID-19疫苗，未來疫苗採購狀況也引發關注。陳時中說，指揮中心明年已訂購2000萬劑莫德納疫苗，後年也採購1500萬劑，其他廠牌還在洽談中。

新冠疫苗

延伸閱讀

搶購默沙東抗病毒新藥 陳時中：進入合約修訂最後階段

邊境管制太嚴駐台機構盼放寬 陳時中：先拉高疫苗接種

AZ混打mRNA疫苗有望？ 陳時中：11月可能性高

維持二級警戒防疫再放寬 戶外運動、拍照可脫口罩

相關新聞

30歲BNT預約今10時開跑！ 第12輪一階135.8萬人符資格

史上最複雜的第12輪疫苗接種，第一階段預約今天開跑。BNT第一劑今天上午10時開放，凡是10月13日中午12時以前，意願...

打高端不能進美國？　高端：細節尚未揭露籲耐心等待

美國白宮日前宣布，11月8日起外籍人士只要完整接種美國和世界衛生組織（WHO）認證的疫苗都可以入境美國，但其中並不包含高...

1922平台預約BNT又傳塞車 有人排隊「12分鐘」進不去

史上最複雜的第12輪疫苗接種，第一階段預約今天開跑。BNT第一劑今天上午10時開放，有135.8萬人符合資格，1922公...

陳時中：疫情1級警戒近 若疫苗足11月可望混打

國內COVID-19疫情降溫，是否代表距離1級警戒更近一步，指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院坦言「可以這樣講」，並指...

最快11月莫德納可打首劑 AZ混打BNT

截至昨傍晚，還有卅六萬七千多名民眾「非莫不打」，還在等待第一劑莫德納。指揮官陳時中透露，近期不同廠牌、不同數量疫苗到貨，...

北市65歲莫德納第二劑預約截止 超過6.2萬人預約

中央流行疫情指揮中心今公布北市沒有新增確診案例，有關疫苗接種部分，北市已有6萬2341名65歲長者預約第二季莫德納，尚未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。