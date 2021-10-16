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疫苗涵蓋率破61% 追加第3劑將參考國外經驗

中央社 / 台北16日電

疫情指揮中心今天統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率破61%；因應疫苗抗體可能下降，指揮中心今天說，明後年已採購3500萬劑莫德納疫苗，並以國外經驗作為追加第3劑的參考。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗陸續接種，中央流行疫情指揮中心統計，昨天共接種39萬2149劑，以輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）占最多。截至目前，疫苗人口涵蓋率達61.44%，劑次人口比每百人82.95劑。

疫苗研究持續進行，媒體今天在疫情記者會上提問，國外研究顯示接種輝瑞BNT、莫德納（Moderna）疫苗後8個月，抗體水準可能降低。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，目前看起來各種COVID-19疫苗都可能發生疫苗抗體下降的情況，而明後年政府已採購3500萬劑莫德納疫苗，其他疫苗採購也還在洽談中。

莊人祥也提到，目前看到美國與其他國家針對追加第3劑COVID-19疫苗的建議，如65歲以上、高風險或經常暴露病毒風險的人員，可評估接種，未來也會持續請教專家意見，做為第3劑疫苗的參考。

此外，指揮中心今天宣布新增10例境外移入個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，其中7人屬完整接種後的突破性感染個案，接種疫苗廠牌包含BNT、科興與嬌生（J&J）疫苗。

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