疫苗涵蓋率破61% 追加第3劑將參考國外經驗
疫情指揮中心今天統計，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率破61%；因應疫苗抗體可能下降，指揮中心今天說，明後年已採購3500萬劑莫德納疫苗，並以國外經驗作為追加第3劑的參考。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗陸續接種，中央流行疫情指揮中心統計，昨天共接種39萬2149劑，以輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）占最多。截至目前，疫苗人口涵蓋率達61.44%，劑次人口比每百人82.95劑。
疫苗研究持續進行，媒體今天在疫情記者會上提問，國外研究顯示接種輝瑞BNT、莫德納（Moderna）疫苗後8個月，抗體水準可能降低。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，目前看起來各種COVID-19疫苗都可能發生疫苗抗體下降的情況，而明後年政府已採購3500萬劑莫德納疫苗，其他疫苗採購也還在洽談中。
莊人祥也提到，目前看到美國與其他國家針對追加第3劑COVID-19疫苗的建議，如65歲以上、高風險或經常暴露病毒風險的人員，可評估接種，未來也會持續請教專家意見，做為第3劑疫苗的參考。
此外，指揮中心今天宣布新增10例境外移入個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，其中7人屬完整接種後的突破性感染個案，接種疫苗廠牌包含BNT、科興與嬌生（J&J）疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言