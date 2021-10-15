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莊人祥：月供百萬劑疫苗 莫德納拚年底前全到貨

中央社 / 台北15日電
莊人祥指出，希望年底時，兩劑可以達到六成以上。 圖／指揮中心提供
莊人祥指出，希望年底時，兩劑可以達到六成以上。 圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，最近每月都有上百萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗提供，今年度採購的莫德納（Moderna）疫苗，力拚今年底前全到貨。

22日開始第12輪疫苗將有輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）、莫德納及阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗同時接種。

指揮中心最新統計，昨天全台共接種23.9萬劑疫苗，累計接種1902萬劑疫苗，疫苗涵蓋率60.4％，劑次人口比約81.2％。

莫德納疫苗部分，莊人祥下午在疫情記者會回覆媒體詢問時表示，自購加外國捐贈共858萬劑，已到貨625萬劑。政府另採購明、後年共3500萬劑莫德納疫苗，全數到貨要到後年；至於民間企業團體捐贈的1500萬劑BNT疫苗，全到貨完畢可能要明年。

媒體提問不同廠牌疫苗混打開放狀況，莊人祥說，AZ疫苗混打採mRNA技術疫苗，已開放第1類醫事人員與第1劑疫苗接種後有過敏不良反應者可混打，但目前BNT疫苗以第1劑接種為主，要等疫苗供貨較穩定再討論。

至於接種第1劑疫苗後出現過敏不良反應或嚴重副作用民眾，莊人祥表示，指揮中心已發公文到指定院所，可依醫師指示混打其他廠牌疫苗。

至於國立台灣大學醫學院附設醫院的AZ疫苗混打莫德納疫苗研究，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，日後由指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明，有資料實證基礎才能後續討論混打政策調整。

新冠疫苗 莊人祥

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