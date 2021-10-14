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第11輪BNT首劑再加開！限額11.2萬人15日開搶 這類民眾可預約

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加開13日前登記44歲以上打BNT 限額11.2萬人15日開搶

中央社 / 台北14日電
COVID-19公費疫苗預約平台第11輪二度增加開放，這次加開對象為10月13日前意願登記BNT疫苗的44歲以上民眾預約接種。圖／聯合報系資料照
COVID-19公費疫苗預約平台第11輪二度增加開放，這次加開對象為10月13日前意願登記BNT疫苗的44歲以上民眾預約接種。圖／聯合報系資料照

COVID-19公費疫苗預約平台第11輪二度增加開放，這次加開對象為10月13日前意願登記BNT疫苗的44歲以上民眾預約接種，明天上午10時起，僅開放8小時，限額11.2萬人預約接種。

中央流行疫情指揮中心今天晚間發布新聞稿宣布，為讓疫苗資源有效利用，「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台」第11期增加開放「10月13日前意願登記BNT疫苗44歲以上民眾，即1977年12月31日（含）前出生者，進行第1劑BNT疫苗預約。

指揮中心預估，符合二度加開接種預約資格對象總共約27萬人，但這次施打期間可預約接種名額僅約11.2萬人，名額有限，請民眾及早預約；預約時間為將於10月15日上午10時至10月15日下午6時止，並預定於10月17日至10月21日施打。

指揮中心說明，10月15日上午10時至10月15日下午6時，僅開放上述增加開放對象進行預約；符合上述預約資格者將於明天上午9時起陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約；後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，預約平台第11輪前次（10月11日上午10時至10月13日下午6時止）已宣布符合BNT疫苗預約資格對象，為10月6日前完成意願登記44歲以上、12歲至22歲民眾以及18歲以上第9類對象，依原預約期程，已於10月13日下午6時停止預約及修改，總計約101.7萬人完成預約，並將於10月15日至10月21日施打。

新冠疫苗 BNT

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