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COVID-19疫苗涵蓋率將破6成 累計接種1876萬劑

中央社 / 台北14日電
根據指揮中心統計，昨天國內接種24萬9077劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，累計接種1876萬6730劑，人口涵蓋率59.66%、劑次人口比80.09%。圖／聯合報系資料照
根據指揮中心統計，昨天國內接種24萬9077劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，累計接種1876萬6730劑，人口涵蓋率59.66%、劑次人口比80.09%。圖／聯合報系資料照

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天國內接種24萬9077劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，累計接種1876萬6730劑，人口涵蓋率59.66%、劑次人口比80.09%。

北市花博接種站今天開打68歲以上長者莫德納疫苗第2劑，因人潮擁擠又逢雨天，不少長輩撐傘苦等，引發民怨。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，根據了解，由於很多民眾習慣提早報到，才會導致許多人在現場苦等，希望地方政府把分流做清楚，也呼籲民眾接種時間到了再去施打疫苗。

第11輪COVID-19疫苗預約昨天下午截止，BNT疫苗預約率約8成，外界質疑打氣不如預期。莊人祥說，每輪BNT疫苗預約率大約都是8成，其他廠牌疫苗差不多也是這數字，也盡量加開疫苗讓更多民眾可以預約，避免服務空轉，與疫苗打氣是兩回事。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第8批BNT疫苗82.7萬劑今天上午抵台，有媒體詢問是否提前開放接種第2劑BNT疫苗。

莊人祥說，今天到貨的BNT疫苗如何使用，都還在規劃中，目前也仍在規劃第12輪疫苗接種，也呼籲民眾在規劃預約的時間進行預約，避免造成不同階段量能差異。

新冠疫苗

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