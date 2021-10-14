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疫苗孤兒有解！他問「堅持不打疫苗的人有苦衷？」 網曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為診所施打疫苗示意圖，非新聞當事人。報系資料照
圖為診所施打疫苗示意圖，非新聞當事人。報系資料照

中央疫情指揮中心昨天公布新政策，第12輪疫苗將大規模開放施打，包括BNT、莫德納疫苗及AZ疫苗。第12輪分兩階段接種，包括預約時間分流，施打時程也分為10月22日至10月27日及10月28日至11月3日兩階段，被稱為「史上最複雜」。按理說，之前大多數的「疫苗孤兒」將有疫苗可打，但還是有一部分人仍堅持絕對不打疫苗。

有網友在ptt女孩板提問，「現在不打疫苗的理由是什麼？」原po表示，衛福部宣布第12輪疫苗開到23歲，加上之前讓學生施打，等於12歲以上都能打到BNT。但他身邊有人「單選BNT」現在卻猶豫要不要打，因為怕自己意外掛掉，也覺得現在沒疫情不必打。他想問「不打疫苗的人又有什麼苦衷呢？」

第12輪3種疫苗怎麼打。製表／醫藥組
第12輪3種疫苗怎麼打。製表／醫藥組

網友認為恐懼是主因，「打疫苗會死人」、「身體不好，怕挺不過副作用」、「大概就兩種，1.糖尿病重症之類的 2.高齡足不出戶的老人」。

也有人認為是在觀望，「政府不開混打啊」、「我聽到的是想等有沒有其他的疫苗可以打」、「口服藥上市之後沒有必要冒險了，而且政府也說要買，等於會有肺炎版克流感藥」、「打了也不能出國，幹嘛這麼早打」、「等更安全的疫苗出來或解藥」、「再等三年沒副作用再考慮」。

有人有其他考量，「我同事說要哺乳死不打疫苗」、「我朋友覺得打疫苗都白老鼠，她不想打」、「 就是不想去人體實驗...人類史上也沒有這樣打死這麼多人還不停打的疫苗」、「心臟有問題以及在家工作很少外出的幾個朋友，暫不考慮打疫苗」。

有人建議要考慮清楚，「當全部人都有抗體，解除防疫措施後，沒打的人更危險吧」、「不想打沒關係，不過疫苗會過期，之後如果大部分人打完，政府就不會再採購那麼多疫苗，到時候想打就會更難了」。

也有人覺得尊重個人選擇，「幹嘛強迫別人打，出事你能負責嗎？」、「本來就有一定比例的人，是無論怎麼樣，都不會去打疫苗的，全世界都是這樣，然後猶豫中的人，近期疫情穩定也不會去打」、「國外有些人寧可丟工作都不打，真的已經是個人選擇了」。

新冠疫苗

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