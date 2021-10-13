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第11輪BNT、AZ疫苗預約截止 預約率皆高達8成1

中央社 / 台北13日電

第11輪COVID-19疫苗預約，提供BNT疫苗第1劑、AZ疫苗第2劑，已於今天下午6時預約截止，BNT疫苗完成預約逾101萬人、AZ疫苗預約超過79萬人，2種廠牌疫苗預約率皆高達8成1。

接種COVID-19疫苗是控制疫情穩定關鍵之一，第11輪採分流預約模式，其中BNT疫苗第1劑預約接種對象為10月6日中午12時前登記選擇BNT疫苗民眾，原規定符合「45歲以上」、「12至22歲」及「18歲以上第9類對象」，昨天臨時加開「44歲一般民眾」預約接種。

據中央流行疫情指揮中心統計，符合上述BNT疫苗第1劑預約資格者共124萬3658人，截至今天下午6時，已完成預約101萬6600人，接種期間為10月15日至10月21日。指揮中心發言人莊人祥日前曾表示，自BNT疫苗開打至今，每1輪預約率皆為7成5左右。第11輪BNT疫苗預約率約為8成1，明顯較過去高。

另外，第11輪AZ疫苗第2劑預約接種對象，為7月22日前已接種AZ第1劑18歲以上民眾，及7月30日前已接種AZ第1劑54歲以上民眾。符合預約資格共97萬244人，截至今天下午6時，79萬3053人完成預約，預約率也是約為8成1，接種期間為10月15日至10月21日。

指揮中心提醒，10月1日起也開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第2劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，以利醫生評估。

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