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南投老婦爆格林巴利症候群 發病前2週曾打AZ

中央社 / 南投縣13日電

一名老婦出現急性周邊神經病變「格林巴利症候群」，下肢無力而跌倒撞頭送醫，一度插管，家屬指老婦2週前接種AZ疫苗第2劑，南投醫院安排血漿置換術治療，同時通報不良反應。

南投一名80多歲的陳姓老婦日前在家突然下肢無力而跌倒撞到頭，家人趕緊將老婦送到衛生福利部南投醫院，檢查診斷為罕見的格林巴利症候群，進行血漿置換術後，症狀明顯改善，拔除呼吸器，持續住院治療。

陳姓老婦的家屬當時向醫師表示，老婦在身體不適前約2週有接種AZ疫苗第2劑，之後陸續聽到老婦透露雙腿無力，沒想到就因下肢不穩而跌倒。南投醫院已進行COVID-19疫苗接種後不良事件通報，施打疫苗與老婦的症狀是否有因果關係，由相關單位進一步釐清。

南投醫院神經內科醫師鄭耕兆今天透過新聞稿說明，格林巴利症候群是急性周邊神經病變，發生率不高，每年每10萬人約1.65例，臨床上，可能會出現肌肉無力、手腳感覺異常、吞嚥及呼吸困難，病程惡化快速，患者可能會在短時間內癱瘓，甚至危及性命。

鄭耕兆表示，病人可能是在感冒或腹瀉等感染後，引發身體免疫反應產生抗體，但卻攻擊病人神經，使得全身神經及肌肉功能急速下降，目前在腎臟科與神經內科醫療團隊合作下，讓患者接受血漿置換術治療。

腎臟科主任莊宗芳指出，血漿置換術主要是將血漿中有害的抗體，使用透析方式濾出，接著補充新鮮血漿送進病人體內，有助患者加速肌力恢復速度。

南投醫院表示，過去若需要血漿置換術只能到外縣市治療，院長洪弘昌致力提供縣民充足醫療資源，引進血漿置換機等高階設備，讓縣民安心在地接受治療；另外，COVID-19疫苗整體來說仍利大於弊，建議民眾盡快完成疫苗接種，配合政府防疫，保障健康。

新冠疫苗

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