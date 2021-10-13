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BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

自購136萬劑AZ疫苗到貨 效期至2022年1月31日

中央社 / 桃園機場13日電
我國自購AZ疫苗第11批約136萬劑，13日下午由中華航空公司CI-834班機從泰國曼谷運抵桃園機場。圖為海關關員在機邊核對盤櫃基本資料。疫苗的低溫溫控盤櫃卸載作業。聯合報系記者陳嘉寧／攝影
我國自購AZ疫苗第11批約136萬劑，13日下午由中華航空公司CI-834班機從泰國曼谷運抵桃園機場。圖為海關關員在機邊核對盤櫃基本資料。疫苗的低溫溫控盤櫃卸載作業。聯合報系記者陳嘉寧／攝影

台灣自購第11批約136萬劑AZ疫苗今天抵台，在完成通關作業後送指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業後供計畫所列對象接種，指揮中心表示，這批疫苗效期至明年1月31日。

台灣自購的136萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，下午由華航CI-834班機以客機載貨方式運送，班機從泰國曼谷起飛後，在下午3時49分運抵桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於A9機坪，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成消毒及通關作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在下午的記者會中表示，疫苗進行後續檢驗封緘作業後，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。這次提供的疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，本批疫苗效期至2022年1月31日。

陳時中指出，指揮中心去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計供貨已超過638萬劑。

已經抵台的自購AZ疫苗，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑，及本次提供第11批136萬劑疫苗。

新冠疫苗

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