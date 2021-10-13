10月底疫苗涵蓋率欲7成 陳時中：至少再打470萬劑

國內COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達58.88%，指揮中心指揮官陳時中今天表示，現階段基本目標仍是10月底第1劑涵蓋率要達7成、第2劑達3成，至少要再打470萬劑疫苗。

接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，是控制疫情、恢復正常生活關鍵之一，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中指出，疫苗接種還有努力空間，現在起至10月底至少要再打470萬劑疫苗，他坦言，這是艱鉅任務，不僅疫苗數量大，甚至面對不同疫苗、不同劑次挑戰，地方及第一線醫護都會很辛苦。

媒體詢問國內是否有即將過期COVID-19疫苗，陳時中表示，近期已過期的疫苗為效期是10月3日的一批莫德納（Moderna）疫苗，但經過積極監控，沒有出現過期施打問題，下一階段即期疫苗，為立陶宛捐贈AZ疫苗，還剩餘4600劑將於10月30日到期，其他疫苗效期較久，沒有過期問題。

各界關注COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達7成可否開始討論降級解封，陳時中認為，涵蓋率達7成後，可思考、討論解封，但降級標準還未定案。至於有專家推測COVID-19最快3年後將流感化，他說，指揮中心尊重專家對於未來的預測。

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