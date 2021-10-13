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BNT到貨進度超前 郭台銘：催貨階段性任務完成

嘉市65至69歲長者第2劑莫德納 17日起施打

中央社 / 嘉義市13日電

嘉義市政府將於17、18日在港坪體育館設置大型接種站，提供65歲至69歲市民施打第2劑莫德納疫苗，採取統一造冊方式，由里長或里幹事發通知單給符合資格民眾。

市府衛生局代理局長廖育瑋今天接受中央社記者訪問表示，10月17、18日在港坪體育館設置的大型接種站，由陽明醫院醫護人員為65歲至69歲民眾施打第2劑莫德納疫苗。

廖育瑋指出，同樣採取「里別分流」、「時段分流」造冊通知方式辦理，這次莫德納第2劑符合資格為「尚未接種第2劑且設籍嘉義市，於7月16日前在嘉義市施打第1劑莫德納疫苗的65歲到69歲民眾」，預計有5400人可接種。

廖育瑋說，已完成第2劑接種或第1劑施打AZ疫苗的民眾，請勿前往，這次僅提供莫德納第2劑施打，也無法提供莫德納第1劑接種；另外，也請民眾依照通知單的施打時間前往。

衛生局表示，根據統計資料10月12日嘉義市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率已達71.05%，代表超過7成民眾已在嘉義市完成第1劑疫苗注射，群體保護力逐漸形成，將持續推動疫苗施打，守護市民健康。

新冠疫苗

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