台灣自購AZ疫苗136萬劑 下午3時49分抵台

全球新冠肺炎疫苗的施打率提升，台灣目標10月底前第1劑疫苗覆蓋率破7成、第2劑也將破2成，不少國家逐漸開放完整施打2劑疫苗的旅客入境，而比利時、西班牙、芬蘭、愛沙尼亞及墨西哥等5國則完全開放，只需填檢疫表，就能入境免隔離。《聯合新聞網》整理出台灣人常去之國家之入境規定，一圖即可了解各國規則。

2021-10-13 11:43