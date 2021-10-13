台灣自購AZ疫苗136萬劑 下午3時49分抵台
台灣自購第11批136萬劑AZ疫苗，今天下午3時49分由華航CI-834班機運抵桃園國際機場，完成通關程序後送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再供計畫實施對象接種。
中央流行疫情指揮中心表示，台灣截至目前總計已有超過638萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ（AstraZeneca）疫苗到貨，這次第11批約136萬劑疫苗為多劑型包裝，每瓶10人份，效期至2022年1月31日。
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