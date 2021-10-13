新北男打BNT後死亡 莊人祥：司法相驗釐清死因

新北市42歲男子接種BNT疫苗後死亡，指揮中心發言人莊人祥今天表示，該個案有糖尿病、高血脂病史，日前上班時胸悶、冒冷汗，送醫不治，將司法相驗釐清死因。

中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種數據，昨天全台接種23萬6619劑，累計接種超過1849萬劑疫苗，人口涵蓋率58.88%，劑次人口比78.94%。

在不良事件方面，昨天共新增71件非嚴重不良事件、53件其他疑似不良事件以及4件死亡個案，死亡個案包括2例接種AZ疫苗後死亡，年齡介於65歲至69歲，接種當天到8天間；另有1例71歲民眾接種莫德納疫苗9天後死亡，1例42歲接種BNT疫苗後8天死亡。

媒體報導，該名BNT疫苗死亡個案為新北首例。指揮中心發言人莊人祥表示，這名42歲男性本身是第9類對象，有糖尿病、高血脂病史，於10月1日接種BNT疫苗，10月9日上班時突然胸悶、冷汗，送醫急救不幸死亡，將司法相驗釐清死因。

近期BNT疫苗預約狀況降溫，指揮中心指揮官陳時中認為有2種可能，首先，前陣子疫情期間，有警覺且有接種意願的民眾很早就預約接種；另一種則是對疫苗有猶疑的民眾，疫苗預約、注射率相對就降低。

陳時中呼籲，打疫苗利大於弊，不能等到有危機才打，打完疫苗也需要時間才能產生效果；針對台北市長柯文哲提出接種BNT疫苗前先照心電圖的建議，陳時中則說，若以研究形式可以考慮這樣做，但還要提到專家會議討論。

台大感染科醫師李秉穎今天指出，有民眾接種完AZ疫苗後下肢腫脹，明顯是血栓導致，但卻因血小板數值無異常不被認定為血栓。

莊人祥說，民眾接種疫苗後，無論個人或醫院認為有懷疑，都可通報不良事件，並向衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）提出申請，指揮中心沒有預設立場。

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