快訊

下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼

第12輪祭440萬劑疫苗 拚11月底前每週接種245萬人

中央社 / 台北13日電
AZ疫苗再到貨，指揮中心記者會說明。記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。聯合報系記者謝承恩／攝影
AZ疫苗再到貨，指揮中心記者會說明。記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。聯合報系記者謝承恩／攝影

第12輪COVID-19疫苗接種將提供BNT、莫德納及AZ，國內自22日起將迎來史上最大施打方案，指揮中心預計最高接種440萬劑疫苗，同時拚11月底前每週施打245萬人。

第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約及施打時間分2階段，主要是10月13日中午12時前已完成意願登記，開放BNT第1劑、莫德納第2劑、AZ第2劑，指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會說明，第12輪接種數量至少有410萬劑疫苗，甚至最高推估可望達440萬劑。

指揮中心發言人莊人祥說明，據第12輪發送疫苗預約簡訊數量細分，BNT疫苗第1劑提供約160多萬劑、AZ疫苗第2劑約提供160多萬劑，莫德納疫苗則約有113萬劑。

至於高端疫苗，陳時中重申，未來高端疫苗持續維持免至線上系統平台預約，有意願接種者只要合約願所內有疫苗就可直接施打。

第12輪COVID-19疫苗接種將是台灣史上最大接種方案，陳時中表示，因應第12輪接種，各縣市將大規模開設社區接種站，承諾要求地方衛生單位留意接種站環境，確保民眾施打品質，同時力拚11月底前，每天可施打35萬劑疫苗。換句話說，下個月底國內每週COVID-19疫苗施打可望達245萬人。

國內日前陸續發生施打未稀釋BNT疫苗、AZ疫苗打不足等事件，各醫院重新檢視接種前防呆機制，面對10月22日起史上最大施打方案，陳時中表示，相信以過去陸續增加疫苗廠牌施打經驗，各醫院都有妥善分流機制，但陳時中仍提醒，民眾接種疫苗前可再次和醫護人員核對，可多一層保障。

新冠疫苗 莊人祥

延伸閱讀

第12輪最多440萬人接種 陳時中：盼月底每天35萬接種量

疫苗接種意願降低？ 陳時中：莫等到疫情再起才打疫苗

民眾打「過期AZ」疑批號誤植搞烏龍？指揮中心仍調查中

AZ再到貨136萬 陳時中：滿足所有AZ第二劑接種者

相關新聞

很複雜！第12輪疫苗開放全年齡 分流預約、施打時程2張圖一次看懂

第12期疫苗大開放，接種BNT、莫德納及AZ疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天公布，第12輪分兩階段接種，包括預約時間分流，...

打完2劑新冠疫苗可飛日、韓嗎？台灣常去國家入境規則一圖解惑

全球新冠肺炎疫苗的施打率提升，台灣目標10月底前第1劑疫苗覆蓋率破7成、第2劑也將破2成，不少國家逐漸開放完整施打2劑疫苗的旅客入境，而比利時、西班牙、芬蘭、愛沙尼亞及墨西哥等5國則完全開放，只需填檢疫表，就能入境免隔離。《聯合新聞網》整理出台灣人常去之國家之入境規定，一圖即可了解各國規則。

台灣自購AZ疫苗136萬劑 下午3時49分抵台

台灣自購第11批136萬劑AZ疫苗，今天下午3時49分由華航CI-834班機運抵桃園國際機場，完成通關程序後送至指定冷儲...

北市疫苗過期仍照打？ 衛生局急澄清：上傳時誤植批號

北市議員林穎孟爆料指出，台北市有一批日本送的AZ疫苗，系統顯示已被放到過期，並公布相關證據砲轟柯市長承諾又跳票，北市衛生...

影／自購AZ疫苗第11批共136萬劑運抵桃園機場

我國自購AZ疫苗第11批約136萬劑，13日下午由中華航空公司CI-834班機運抵桃園機場，地勤人員將疫苗由飛機腹艙卸載...

預約第二劑才知在桃園打過AZ？ 北市：身分證後2碼輸錯

台北正在進行多種疫苗施打，一名在北市大安區接種第一劑莫德納的民眾，欲預約第二劑時卻被告知已在桃園接種AZ劑苗，台北市副市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。