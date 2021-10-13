第12輪祭440萬劑疫苗 拚11月底前每週接種245萬人

第12輪COVID-19疫苗接種將提供BNT、莫德納及AZ，國內自22日起將迎來史上最大施打方案，指揮中心預計最高接種440萬劑疫苗，同時拚11月底前每週施打245萬人。

第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約及施打時間分2階段，主要是10月13日中午12時前已完成意願登記，開放BNT第1劑、莫德納第2劑、AZ第2劑，指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會說明，第12輪接種數量至少有410萬劑疫苗，甚至最高推估可望達440萬劑。

指揮中心發言人莊人祥說明，據第12輪發送疫苗預約簡訊數量細分，BNT疫苗第1劑提供約160多萬劑、AZ疫苗第2劑約提供160多萬劑，莫德納疫苗則約有113萬劑。

至於高端疫苗，陳時中重申，未來高端疫苗持續維持免至線上系統平台預約，有意願接種者只要合約願所內有疫苗就可直接施打。

第12輪COVID-19疫苗接種將是台灣史上最大接種方案，陳時中表示，因應第12輪接種，各縣市將大規模開設社區接種站，承諾要求地方衛生單位留意接種站環境，確保民眾施打品質，同時力拚11月底前，每天可施打35萬劑疫苗。換句話說，下個月底國內每週COVID-19疫苗施打可望達245萬人。

國內日前陸續發生施打未稀釋BNT疫苗、AZ疫苗打不足等事件，各醫院重新檢視接種前防呆機制，面對10月22日起史上最大施打方案，陳時中表示，相信以過去陸續增加疫苗廠牌施打經驗，各醫院都有妥善分流機制，但陳時中仍提醒，民眾接種疫苗前可再次和醫護人員核對，可多一層保障。

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