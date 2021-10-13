第12輪分2階段接種 莫德納第2劑55歲以上先打

第12輪COVID-19疫苗提供BNT、莫德納及AZ疫苗分2階段接種，外界最關注的莫德納第2劑，第1階段先開放7月16日前打過1劑的55歲以上民眾打，其餘須等到第2階段接種。

第12輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗意願登記今天中午12時截止，此輪將提供BNT第1劑、AZ及莫德納第2劑，預計可開放近390萬人施打，施打時間分2階段，時程橫跨10月22日至11月3日。指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會說明分流預約模式。

針對第12輪COVID-19疫苗提供BNT、莫德納及AZ疫苗第1階段接種。陳時中說，第1階段主要是10月13日中午12時前已完成意願登記者，開放BNT第1劑、莫德納第2劑、AZ第2劑。

第1階段符合資格對象，BNT第1劑為30歲以上民眾，即1991年12月31日（含）前出生者；莫德納第2劑是7月16日（含）前已接種莫德納第1劑55歲以上民眾，即1966年12月31日（含）前出生者；AZ第2劑是7月30日（含）前已接種AZ第1劑38歲以上民眾，即1983年12月31日（含）前出生者。

第1階段預約分流時程部分，BNT第1劑為10月18日上午10時至10月20日中午12時；AZ第2劑為10月19日上午10時至10月20日中午12時；莫德納第2劑為10月19日下午2時至10月20日中午12時。施打時程介於10月22日至10月27日。

第2階段規劃符合資格對象，BNT第1劑為23歲以上民眾，即1998年12月31日（含）前出生者；莫德納第2劑為7月16日（含）前已接種莫德納第1劑18歲以上民眾，即2003年12月31日（含）前出生者；AZ第2劑是7月30日（含）前已接種AZ第1劑18歲以上民眾，或7月31日至8月6日（含）已接種AZ第1劑45歲以上民眾。

第2階段預約分流時程部分，BNT第1劑及莫德納第2劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時。AZ第2劑則是10月26日上午10時至10月27日中午12時。施打時程是介於10月28日至11月3日，分別為BNT第1劑在10月28日至10月31日；莫德納及AZ第2劑：10月28日至11月3日。

陳時中說明，本期疫苗種類及提供接種數量多，請民眾依預約分流時段進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約；另本輪施打時程亦分10月22日至10月27日及10月28日至11月3日兩階段接種，後續將視疫苗供應期程調整接種場次。

陳時中提醒，10月1日起開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第2劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

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