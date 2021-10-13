新北工程師接種BNT八日死亡！境外再增3例突破性感染

國內同時開打AZ、莫德納、BNT及高端疫苗，昨日共施打23.6萬劑疫苗，日前新北傳出一名男性工程師施打完BNT疫苗後八日死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，昨日新增一名42歲男性，屬於第九類公費施打對象，本身有糖尿病、高血脂病史，接種BNT疫苗八日後死亡，會進一步經司法相驗。

他指出，該名男性是在10月1日接種BNT疫苗，10月9日上班後突然胸悶、冒冷汗、昏倒，送到醫院急救不幸死亡，這部分目前知道會進行司法相驗，會持續關注。

目前國內也新增128件不良事件，其中71件屬非嚴重事件，4例死亡事件，分別為2例AZ疫苗，年齡介於65歲至69歲，接種後0至8日死亡；1例為莫德納疫苗，年齡為71歲，接種後9日死亡；1例為接BNT疫苗，年齡為42歲，接種八日後死亡。

另外今日四例境外移入個案中，也有突破感染個案，醫療應變組副組長羅一鈞指出，四例都曾經接種過一到兩劑疫苗，序號前三位是屬於突破性感染，分別接種一劑嬌生、二劑BNT疫苗、一劑嬌生，第四位雖然打過二劑AZ疫苗，但中間七月份就曾在印尼確診，所以排除突破感染病例。

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