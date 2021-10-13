花博接種站人多又逢下雨 北市副市長：對長者抱歉

北市花博接種站因人潮擁擠又逢雨天，不少長輩撐傘苦等，北市副市長蔡炳坤今天表示抱歉、確實安排不夠好，立刻改進， 而聯醫也緊急加開2條線因應。

花博接種站今天開打68歲以上長者第2劑莫德納疫苗，因人潮眾多又是下雨天，許多長輩、陪打民眾雨中排隊苦等，抱怨連連。

市長柯文哲中午率團隊赴國民黨團說明本會期政策性預算及優先議法案時，也被議員砲轟花博大排長龍「很瞎」，北市聯合醫院雖緊急加開2線處理，但不能讓長者遭受這種對待。

副市長蔡炳坤坦言沒有安排得很好，對長者感到抱歉，盡速改進，而有些民眾沒有按照分配到的時段到場，下午會把報到地點改到外面的農集市場，報到完再分批進場，避免人潮聚集。

蔡炳坤指出，莫德納第2劑開了比較多量能在花博接種站，民眾預約集中在今天；北市府發言人陳智菡表示，今天上午9時開打，不到7時就來了3000多人，而館內一小時可以打1500人，但因為一開始人太多，在門口排隊，影響到後面的動線。

陳智菡指出，現在不只一種疫苗開打，怕打錯所以一個診所只配合打一種疫苗，讓大型接種站承受較多責任，例如花博也是屬於醫院來支援，所以會有人潮集中的問題，現在12區行政中心、民政局、兵役局等都加派人手協助。

台北市13日開放68歲以上莫德納第2劑在花博爭艷館大型接種站開打，上午現場排隊人潮爆滿。 中央社

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