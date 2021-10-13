快訊

赴大同石門溪野營遇連日大雨 逾13遊客受困沙洲求援

邁入後梅克爾時代 德國將持續採傾中立場？

花博打疫苗雨中排隊惹民怨 北市急加派人手引導動線

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
花博接種站今擠滿在雨中排隊等待施打莫德納第二劑的68歲以上長者圖／北市議員簡舒培提供
花博接種站今擠滿在雨中排隊等待施打莫德納第二劑的68歲以上長者圖／北市議員簡舒培提供

北市今開放68歲以上莫德納二劑在花博接種站施打，但一早藍綠議員就接獲民眾投訴指出，花博接種站人潮擠爆，不少長輩為了打疫苗，在延綿細雨中排隊罰站，北市發言人陳智菡表示，目前已要求民政局、兵役局及12個行政區健康服務中心加派人手。

議員簡舒培嗆聲，台北市長柯文哲一天到晚喊沒疫苗，現在有疫苗還亂打惡搞長輩，這就是柯文哲送給全北市長輩的重陽節大禮。今天有超過1.2萬名68歲長者前往施打莫德納疫苗，一開始現場沒有服務人員、沒有拉動線，排了好幾圈，最後因人潮太多，只能靠警察圍值現場動線。

議員游淑慧也說，早上花博狀況可怕，很多老人家都冒雨在排隊，等著施打疫苗，一位長輩由小孩開車載去，不敢下車，把影片拍下來向她投訴。

對此，陳智菡表示，9點開始進行施打，不到7點就來了3000人，花博接種站館內1小時能打1500人，但因為一開始人太多，所以門口出現排隊情況，進而影響後面的動線，目前已經要求民政局、兵役局及12行政區健康服務中心加派人手，協助報到、引導動線。

花博接種站今擠滿在雨中排隊等待施打莫德納第二劑的68歲以上長者圖／北市議員簡舒培提供
花博接種站今擠滿在雨中排隊等待施打莫德納第二劑的68歲以上長者圖／北市議員簡舒培提供

新冠疫苗

延伸閱讀

大安區夫妻疑接種過期AZ疫苗 北市衛生局澄清

影／花博打疫苗爆人潮 大排長龍民眾抱怨

北市疫苗過期仍照打？ 衛生局急澄清：上傳時誤植批號

花博打疫苗雨中排長龍惹怨 簡舒培轟柯文哲：惡搞長輩

相關新聞

北市疫苗過期仍照打？ 衛生局急澄清：上傳時誤植批號

北市議員林穎孟爆料指出，台北市有一批日本送的AZ疫苗，系統顯示已被放到過期，並公布相關證據砲轟柯市長承諾又跳票，北市衛生...

打完2劑新冠疫苗可飛日、韓嗎？台灣常去國家入境規則一圖解惑

全球新冠肺炎疫苗的施打率提升，台灣目標10月底前第1劑疫苗覆蓋率破7成、第2劑也將破2成，不少國家逐漸開放完整施打2劑疫苗的旅客入境，而比利時、西班牙、芬蘭、愛沙尼亞及墨西哥等5國則完全開放，只需填檢疫表，就能入境免隔離。《聯合新聞網》整理出台灣人常去之國家之入境規定，一圖即可了解各國規則。

柯文哲把日本送的疫苗放過期？北市府回應：打完了

台北市無黨籍議員林穎孟爆料，指她手上有證據，台北市有一批日本送的AZ疫苗，系統顯示已被放到過期，砲轟柯市長承諾又跳票，議...

花博打疫苗雨中排隊惹民怨 北市急加派人手引導動線

北市今開放68歲以上莫德納二劑在花博接種站施打，但一早藍綠議員就接獲民眾投訴指出，花博接種站人潮擠爆，不少長輩為了打疫苗...

花博打疫苗雨中排長龍惹怨 簡舒培轟柯文哲：惡搞長輩

台北市今天開放68歲以上莫德納二劑在花博接種站施打，不過台北市議員簡舒培一早就接獲陳情，表示今天花博接種站人潮擠爆，簡舒...

北市疫苗過期仍幫市民施打 議員林穎孟爆料今提證據

台北市無黨籍議員林穎孟昨爆料，指手上有證據，台北市有一批日本送的疫苗，系統顯示已被放到過期，砲轟柯市長承諾又跳票。林穎孟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。