花博打疫苗雨中排隊惹民怨 北市急加派人手引導動線
北市今開放68歲以上莫德納二劑在花博接種站施打，但一早藍綠議員就接獲民眾投訴指出，花博接種站人潮擠爆，不少長輩為了打疫苗，在延綿細雨中排隊罰站，北市發言人陳智菡表示，目前已要求民政局、兵役局及12個行政區健康服務中心加派人手。
議員簡舒培嗆聲，台北市長柯文哲一天到晚喊沒疫苗，現在有疫苗還亂打惡搞長輩，這就是柯文哲送給全北市長輩的重陽節大禮。今天有超過1.2萬名68歲長者前往施打莫德納疫苗，一開始現場沒有服務人員、沒有拉動線，排了好幾圈，最後因人潮太多，只能靠警察圍值現場動線。
議員游淑慧也說，早上花博狀況可怕，很多老人家都冒雨在排隊，等著施打疫苗，一位長輩由小孩開車載去，不敢下車，把影片拍下來向她投訴。
對此，陳智菡表示，9點開始進行施打，不到7點就來了3000人，花博接種站館內1小時能打1500人，但因為一開始人太多，所以門口出現排隊情況，進而影響後面的動線，目前已經要求民政局、兵役局及12行政區健康服務中心加派人手，協助報到、引導動線。
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