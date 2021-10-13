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新北首例接種BNT後死亡 已通報疾管署審議認定

中央社 / 新北13日電

新北市府衛生局今天表示，獲報新莊區42歲男性1日接種BNT疫苗後都正常，9日胸悶、冒冷汗，送醫搶救不治。這是新北首例接種BNT疫苗後死亡個案，已通報疾管署審議認定。

新北市政府衛生局今天透過新聞簡訊表示，新北市13日接獲通報4例接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後死亡案例，都已經將相關資料上傳衛生福利部疾管署通報系統。至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

衛生局說，目前新北市通報累積統計共157例接種疫苗後死亡，其中，AZ疫苗122例、莫德納（Moderna）疫苗29例、高端疫苗5例、BNT疫苗1例。

衛生局說，新莊區通報，42歲男性於10月1日接種BNT疫苗後，至8日都作息正常，個案9日出現胸悶、冒冷汗，緊急通報119送醫搶救不治。這也是新北市民首例接種BNT後死亡個案，死亡與疫苗是否有關，由中央審議。

衛生局表示，中和區通報，56歲男性身患多重慢性病，6月16日接種AZ疫苗第1劑，無特別異常症狀；9月17日接種第2劑，9月22日出現胸悶、冒冷汗及身體不適，緊急送醫救治，翌日死亡，經醫師診斷為心肌梗塞。

衛生局表示，瑞芳區通報，85歲男性身患多重慢性病，6月15日接種AZ疫苗第1劑後無異常，9月22日接種AZ第2劑，10月2日突然出現無意識，緊急送醫不治。

衛生局說，永和區通報，71歲男性身患多重慢性病，7月8日接種莫德納疫苗第1劑，無異常症狀；10月5日接種莫德納第2劑，當天出現心悸及胸悶，緊急送醫救治，經診斷為急性心肌梗塞，10月9日死亡。

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