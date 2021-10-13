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打完2劑新冠疫苗可飛日、韓嗎？台灣常去國家入境規則一圖解惑

聯合新聞網 / 綜合報導

全球新冠肺炎疫苗的施打率提升，台灣目標10月底前第1劑疫苗覆蓋率破7成、第2劑也將破2成，不少國家逐漸開放完整施打2劑疫苗的旅客入境，而比利時、西班牙、芬蘭、愛沙尼亞及墨西哥等5國則完全開放，只需填檢疫表，就能入境免隔離。《聯合新聞網》整理出台灣人常去之國家之入境規定，一圖即可了解各國規則。

台灣常去國家入境規則。製表／聯合新聞網
台灣常去國家入境規則。製表／聯合新聞網

台灣目前施打AZ、莫德納、BNT及高端疫苗，大多數國家承認AZ、莫德納、BNT及嬌生等四大國際疫苗，像是美國、英國、法國、德國、加拿大，只要接種過上述疫苗、出示72小時內的陰性證明，就能入境免隔離（美國將台灣列入綠色名單，未受其入境限制），其中美國與新加坡並將中國科興及國藥疫苗納入其中；新加坡針對台灣旅客，只要在當地機場PCR檢測為陰性者，一樣入境免隔離。

而國人最愛去的日本與韓國，原則上不開放外籍旅客入境，只有外交公務、特殊事由與緊急人道考量者才能入境。日本日前發布最新入境及居家隔離的規定，完整接種過AZ、莫德納和BNT等3款疫苗，隔離期可從14天縮短至10天；韓國除了上述3種外，也承認嬌生、科興及國藥疫苗，特定人士若已接種2劑疫苗，可事先申請並填妥合理訪問原因，通過者可享有隔離豁免。

台灣拚10月底前第1劑新冠疫苗覆蓋率目標達7成，圖為示意圖。記者蔡家蓁／攝影
台灣拚10月底前第1劑新冠疫苗覆蓋率目標達7成，圖為示意圖。記者蔡家蓁／攝影

國產高端疫苗雖尚未取得國際採認，不過紐西蘭及印尼認已將該款疫苗列入可入境的疫苗之一。紐西蘭宣布，11月起17歲以上的外籍旅客需完整接種過新冠疫苗，並附上72小時內的陰性證明，入境後再集中隔離14天。

此外，泰國10月12日宣布，11月1日起，規劃10個低風險國家的旅客，只要完整接種新冠肺炎疫苗就能入境免隔離，目前公布5個國家，分別為英國、新加坡、德國、美國和中國，其餘5國名單是否有台灣，則要等待泰國疫情指揮中心日後宣布。

新冠疫苗

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