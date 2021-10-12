疫苗從接送到接種 院所揮汗全程低溫呵護

醫療院所是絕大多數COVID-19疫苗配送的終點站，疫苗像黃金又像VIP，到貨時間飄忽不定，藥師或護理師常常等疫苗到半夜，擔心開天窗，大熱天裡悉心呵護疫苗溫控品管，確保每一針能如期、如質接種到民眾內。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗對於降低重症與死亡率、恢復正常生活的成效有目共睹，全球各國力拚疫苗涵蓋率，台灣在9月底接種破千萬劑，疫苗涵蓋率 逼近6成，並以10月底達到7成為目標，正在締造台灣公共衛生史上最大規模的全民預防接種。

其中，亞東醫院就施打了超過25萬劑，在亮眼成績的背後，有一群藥師、護理師團隊在日常工作之餘，犧牲休假和下班時間，揮汗加班，忙著運送、把關疫苗品質。

「還記得拿到第一批COVID-19疫苗的時候，手上拿著的彷彿是黃金。」亞東醫院藥品調劑科主任江宏彬接受中央社記者訪問時笑說。

江宏彬就像亞東醫院的疫苗保母，有多達9成的疫苗是他親自開車接送，另有1成是直接由中央配送至醫院，但每一瓶疫苗都得經他確認溫度、批號，層層把關，才能施打到民眾體內。

「溫度」是疫苗管理中最重要的環節，江宏彬說，為確保疫苗在運送過程中維持低溫、避免碰撞，領疫苗時總得確認冷凍監視片裡的「凍球」是否破掉，並放進鋪有厚厚泡棉的保麗龍箱，運抵醫院後再輕手輕腳放進專用冰箱，註記疫苗廠牌及批號，以防疫苗發生安全問題時，能第一時間掌握哪些人打到有疑慮的疫苗。

亞東醫院疫苗接種量相當大，還得支援大型接種站，有時短短一天接種超過1萬劑，為了確保疫苗供應不間斷，5月開始大量接種疫苗以來，江宏彬幾乎「隨扣隨到」，時刻待命領疫苗。

有時候一早收到衛生局通知、下午就趕去領，不分平假日，除了領疫苗，還得領疫苗接種記錄卡、針具等，每次都是滿滿一整車，甚至得跑3、4趟才能載完。

江宏彬回憶，有幾次因班機延誤，隔天要打的疫苗直到前一晚都沒到貨，他只好整晚在醫院癡癡地等，直到接近半夜終於領到疫苗，這才鬆口氣。

類似的驚嚇經驗不只發生在亞東醫院，台北長庚藥劑組組長黃竹君也記憶猶新，她說，上半年數度因疫苗延誤送貨，隔天接種差點開天窗。

她曾經埋怨衛生局太晚送疫苗，一問之下才發現，衛生局幾乎天天在包貨、送疫苗，經常忙到半夜2時才開始有人下班，感嘆「大家真的都很辛苦」。

黃竹君說，正因疫苗每一支都彌足珍貴，長庚醫院收到疫苗後會逐支疫苗貼上QRCode，註記每支疫苗何時開瓶、使用在誰身上，並且替不同廠牌疫苗準備專屬的房間，每天盤點數量，笑稱「就像照顧VIP一樣」。

到了離島、偏鄉，在人力吃緊的狀況下，衛生所主任只好校長兼撞鐘，樣樣親力親為。

阿里山衛生所主任張泰昇說，他們每週都會帶著冰桶，開1個多小時的車下山領疫苗，為了避免車程顛簸不慎打破疫苗，放疫苗的冰桶都有自己專屬的位置，特別固定好。

到了連江縣離島，疫苗得搭船從南竿送往馬祖的四鄉五島，北竿衛生所主任陳行鑫說，每當疫苗運抵，他們都會帶著保冷裝置到碼頭領疫苗，所幸COVID-19疫苗解凍後都能在攝氏2到8度保存一段時間，保存上不算太麻煩。

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