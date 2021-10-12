疫苗安全如何把關？檢驗封緘貼紙藏玄機

COVID-19疫苗接力到貨，在貼上封緘貼紙、配送各地供全民接種前，衛福部食藥署的檢驗團隊，擔任疫苗安全守門人，鷹眼檢查疫苗並耗費心力檢驗，逐批完成嚴謹的檢驗程序。

國內現有4款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗供民眾接種，無論是國產或進口疫苗，都必須經過嚴格把關。疫苗外盒上的封緘貼紙，是疫苗配送、倉儲、檢驗等各種訊息的總結。

衛生福利部食品藥物管理署統計，截至10月5日，已有64批、1865萬6360劑COVID-19疫苗，通過檢驗封緘放行。

食藥署長吳秀梅告訴中央社記者，疫苗屬生物製劑，每一批可能都有些微變化，因此疫苗出廠前要品管檢驗，出廠後還是需要逐批檢驗，且看的不是疫苗原液批號，而是最後分裝出廠的批號，才能做最詳盡的把關。

擔負檢驗重任的，就是食藥署研究檢驗組的生物藥品檢驗封緘團隊，成員背景包含醫檢師、藥師、獸醫、化學及生物專家，有人擅長檢驗疫苗，有人負責培養細胞、種病毒，過程宛如精細的手工業，人人各司其職且合作無間。

疫苗檢驗團隊的工作，從尚未到貨前就得提早籌備。各種COVID-19疫苗都有特定的規格，因此每當有新的疫苗廠牌要辦理查驗登記，就得建置新的檢驗方法，並以標準品對照，從無到有的過程，燒腦程度高，吳秀梅也稱讚「同仁們實力都很強。」

檢驗方法建置後，檢驗過程的實務操作更是不能馬虎。疫苗檢驗封緘流程，可分為抽樣、檢驗及封緘3大部分。

首先，疫苗抵台後，食藥署人員須在宛如「廣寒宮」的低溫倉儲內，確認疫苗數量與冷鏈溫度，還得使出鷹眼，仔細檢查外觀是否有異物，防止幾年前的流感疫苗混入異物事件重演。

接下來是最關鍵的檢驗細項，包含安全性（無菌、細菌內毒素、異常毒性等）、效價（抗原含量、病毒量、抗體中和等）、鑑別、化學試驗（保藏劑、佐劑、不活化劑等）等檢驗，需耗費7到35天不等時間。

疫苗試驗必須在實驗室內進行，因實驗室進出須經過多道程序，檢驗人員做實驗前都得避免吃飯、喝水，耐著挨餓一氣呵成完成當次檢驗工作，相當辛苦。

不同的COVID-19疫苗，所需的檢驗程序不同。如腺病毒載體技術的AZ疫苗需經過7道檢驗程序，屬於mRNA技術的莫德納、BNT疫苗又多了數道程序，得要進行RNA含量、RNA包覆率等試驗。

至於國產高端疫苗為次單位蛋白疫苗，檢驗程序更多達11道。食藥署研究檢驗組長王德原先前提及，當中最耗時的是效價試驗，必須以動物實驗測試免疫抗體生成狀況，再取血進行病毒中和試驗，過程長達30至35天。

吳秀梅也說，若動物實驗的小鼠打了疫苗後死亡，食藥署不會去追尋原因，直接判定整批疫苗不合格，如此嚴格把關，就是為了疫苗安全，讓民眾安心接種。

疫苗產品檢驗與文件審查合格後，食藥署會核發疫苗封緘證明書，並於產品最小包裝上黏貼「藥物檢查證」貼紙，供醫療院所識別。這張小小的封緘貼紙，也象徵著配送、倉儲、檢驗等各方人員努力成果。

「謝謝全民的體諒，給我們一點時間。」吳秀梅說，疫苗檢驗是相當嚴肅且重要的程序，且不僅是COVID-19疫苗，其他疫苗或生物製劑也同樣經過嚴格把關，如10月起開打的流感疫苗，也已完成8成檢驗量。

但吳秀梅坦言，食藥署實驗室做為國家級的檢驗實驗室，集中在空間原就不大的昆陽大樓，愈顯得局促。

她表示，期盼未來現代化食品藥物國家級實驗大樓能順利招標落成，讓化學、物理與醫材實驗室搬遷過去，讓負責疫苗檢驗的生物實驗室能有更寬敞空間，持續替全民疫苗安全把關。

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