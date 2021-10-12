全台疫苗冷鏈配送使命必達 到貨消息保密到家

近來自購及捐贈的COVID-19疫苗密集到貨，台灣的疫苗涵蓋率火力全開。由於到貨消息保密到家，從接機、冷鏈倉儲到物流配送至各地，全台最大醫藥物流商裕利醫藥，扛起關鍵任務。

前往裕利醫藥桃園大園物流中心的路上，從高速公路駛向蜿蜒的鄉間小路，一轉彎就是現代化倉儲映入眼簾，距離桃園國際機場只要10分鐘車程，是裕利醫藥倉儲的最大優勢。

走進占地8000坪廠區，偌大倉儲空間，儲放藥品價值達上百億元。人員忙著包裝運輸線上的藥品，並準備配送，全台近百家國際藥廠的醫藥物流經銷，都委託給裕利醫藥。健保給付的藥品，每2顆就有1顆是由裕利經手。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的疫苗需求，裕利醫藥強化冷鏈物流設備，全台的輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德納（Moderna）與阿斯特捷利康（AZ）疫苗，全靠它們配送。

廠區內攝氏零下80度倉儲，可存放500萬劑疫苗；零下20度的倉儲可存放500萬到700萬劑疫苗；至於2至8度，更可存放多達1500萬劑疫苗。

強大的冷鏈物流服務，非一朝一夕可達成。去年國內疫情相對平穩時，裕利醫藥絲毫不敢大意，「台灣還沒有封城準備前，我們就提出各項緊急應變計畫」，裕利醫藥總經理周志鴻向中央社記者自豪地說。

周志鴻提到，即便疫情來襲，不僅救命醫藥品配送絕不中斷，被視為戰略物資的COVID-19疫苗，更得要及時配送。裕利開發的IT物流系統，加上事前無數次演練作業流程，克服了冷鏈物流運輸挑戰。

時間回到3月3日上午，載運著11.7萬劑AZ疫苗的班機，緩緩降落桃園國際機場。這是全民引頸期盼的首批COVID-19疫苗，但到貨消息事前卻是保密到家。

「我們也是3小時前才知道，」裕利醫藥物流處副總經理魏群笑說。

周志鴻說，政府可能憂心疫苗消息太早曝光，會遭受阻礙；儘管疫苗到貨消息來得突然，但裕利醫藥並未亂了陣腳，最後仍順利完成任務，靠的是平時無數次的整備與演練。

魏群表示，配送COVID-19疫苗是由專門團隊負責，與日常醫藥品配送區分，事前經過諸多溝通，並請疫苗原廠先送來空箱供模擬演練；疫苗車隊也隨時維持5成運能，才能迅速完成接機任務。

疫苗即時配送也是一大挑戰。因疫苗短缺加上時效不長，經常是完成檢驗封緘的隔天，就要將疫苗送往全台各縣市。

魏群說，疫苗配送必須在當天中午前完成，若要配送到較遠的花東或高屏地區，凌晨1時就要發車，其餘縣市也是陸續出發，直到上午8時發車完畢。

此外，疫苗配送也會配合政府專案，如屏東爆發國內首宗最早在印度發現的Delta變異株群聚疫情，裕利當天緊急配送2000多劑疫苗，供當地民眾接種。

COVID-19疫苗得來不易，加上不同疫苗廠牌各有不同的溫度控制，衛生福利部疾病管制署嚴格要求，疫苗物流全程有完整溫控紀錄。

為此，裕利醫藥特別開發的IT即時監控追蹤系統，以視覺化儀表板呈現疫苗配送過程與溫度履歷，哪一張訂單、送往哪裡、由誰配送與簽收、出貨量與出貨地點，一目了然。

正因擔負疫苗倉儲、封緘與配送重任，裕利醫藥更加落實防疫指引，還特地向感染管制專家請教。除了工作人員定期快篩，中央社記者採訪時，也得先通過快篩檢測，陰性才能繼續採訪行程。

而裕利的倉儲人員也得分組，依不同顏色區分，工作、吃飯與休息時間與區域全數錯開，甚至連吸菸區也要人員分流，就怕有人員確診遭匡列，疫苗作業會停擺。

台灣透過落實戴口罩、勤洗手、社交距離等措施，在防疫初期交出亮眼成績單；COVID-19疫苗問世後，透過裕利醫藥及醫療院所協助下，讓國內疫苗人口涵蓋率持續進展，「我們的願景是醫藥服務更普及」，周志鴻說。

藉由COVID-19疫苗持續接種，截至10月6日已超過58％，目標是10月達到70％，中央流行疫情指揮中心也盼能加快接種速度，築成群體免疫的高牆，或達到預防重症死亡的功效，打造疫後的新常態。

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