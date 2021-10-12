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疫苗政策下一步 公衛學者：拚第2劑、化解疫苗猶豫

中央社 / 台北12日電
COVID-19疫苗人口涵蓋率將破6成，等同有2/3民眾至少接種1劑疫苗，但公衛學者提醒，因應Delta變異株，須盡快提高第2劑疫苗涵蓋率，並著手化解疫苗猶豫，是下一步首要之務。示意圖。 本報資料照片
COVID-19疫苗人口涵蓋率將破6成，等同有2/3民眾至少接種1劑疫苗，但公衛學者提醒，因應Delta變異株，須盡快提高第2劑疫苗涵蓋率，並著手化解疫苗猶豫，是下一步首要之務。示意圖。 本報資料照片

COVID-19疫苗人口涵蓋率將破6成，等同有2/3民眾至少接種1劑疫苗，但公衛學者提醒，因應Delta變異株，須盡快提高第2劑疫苗涵蓋率，並著手化解疫苗猶豫，是下一步首要之務。

從3月22日國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗首度開打，迄今疫苗人口涵蓋率將達6成，月底將朝7成涵蓋率目標前進。

台大公衛學院教授詹長權近日接受中央社記者採訪表示，在今年5月COVID-19本土疫情爆發前，民眾接種疫苗意願不高，但疫情後積極施打，各縣市成立大型疫苗接種站，診所也投入接種，展現疫苗接種高效率與速度。

詹長權以英國為例，當時最早在英國發現的Alpha疫情爆發時，英國政府採取讓更多人接種第1劑疫苗的策略，最後資料顯示，面對Alpha變異株，接種1劑也有很好的保護效果。

而台灣參考國外經驗，當時正值國內流行Alpha變異株時，也採取讓更多人接種第1劑的作法，也展現了效果。

然而，最早在印度發現的Delta變異株肆虐全球，詹長權說，高傳播力讓不少過去防疫表現好的國家死亡數增加，特別集中於沒打疫苗的族群。

他分析，多數國家的人染疫死亡個案，與完整接種2劑疫苗涵蓋率呈現負相關，「面對Delta變異株，最大問題就是2劑涵蓋率低。」

詹長權以鄰近的新加坡、澳洲與紐西蘭為例，同樣是Delta疫情初起時，相較起完整接種涵蓋率僅1到2成的澳洲，新加坡完整疫苗接種涵蓋率約3成，死亡率相對較低。

詹長權強調，面對傳染力高的Delta變異株，疫苗與防疫策略必須調整，回歸接種疫苗的主要功能，即是減少重症死亡，而非阻絕感染。

他同樣以新加坡為例，新加坡疫苗完整接種率在世界名列前茅，但Delta變異株的傳播力強，確診數仍不斷飆升，但98%以上是輕症或無症狀。

「只要不是重症死亡，就是有用的防疫工具。」詹長權說，就如同接種流感疫苗，仍可能染上流感，COVID-19也會出現突破性感染，但可降低重症死亡，也降低傳給他人風險，這是政府需要加強宣導的觀念。

詹長權強調，疫苗開放全年齡接種後，政府應分析哪個年齡層或族群不願施打疫苗，並釐清原因，再給予正確資訊。

他也提到，各國共通疫苗猶豫的來源就是社群媒體，對於錯誤疫苗訊息，必須即時尋求有公信力的人澄清，有助降低疫苗猶豫。

詹長權也強調，COVID-19疫苗雖是在極短時間內問世，但全球已有數十億人口接種，目前觀察是相對安全的疫苗。

「接種疫苗最大好處是保護自己。」他提到，一旦染疫可減少重症死亡風險，其次才是降低病毒傳播，保護他人並減少醫療負擔，「疫情大流行時，每個人都是重要的一分子。」

新冠疫苗

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