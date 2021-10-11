第12輪規畫3種國際疫苗 BNT有望開放全年齡層

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，第12輪疫苗規畫，將有莫德納、AZ跟BNT，預約規畫在10月18至20日，施打時程則在10月22日至31日。

AZ部分，莊人祥說，目前還在等一批貨，等到確定再說明；BNT部分，因為第11輪開放到45歲以上，第12輪BNT目前規畫44至23歲，到第12輪就全年齡都打得到，預計10月13日意願登記結算，有意願BNT第一劑者，盡快來登記。

莫德納日前已經到貨113萬劑，莊人祥說，先前打到7月16日前，70歲以上，這次規畫給7月16日前接種的70歲以下者，目前為止，詳細需要更進一步規畫，明天會更細節說明。

此外，今天10時起開放第11輪BNT預約接種，截自下午1時，符合資格117萬人，已有76萬人預約，完成率大約是65%。

商品推薦