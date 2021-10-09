嘉市33歲青年疑打AZ疫苗後死亡 解剖釐清死因

嘉義市33歲李姓男子9月10日施打AZ疫苗，後續出現頭痛、胸悶等症狀，送醫治療，但症狀惡化，陸續進行手術急救，直到今天宣告不治，檢警相驗後，將擇期解剖釐清死因。

嘉義市衛生局代理局長廖育瑋接受中央社記者訪問表示，醫院日前已申報為疫苗不良事件，衛生局接到通報持續前往醫院關心，並協助家屬申請預防接種受害救濟。

警方表示，李姓男子平日身體正常，沒有特殊疾病或慢性疾病，9月10日施打AZ疫苗後，9月19日出現頭痛、胸悶等症狀，隔日狀況沒有改善，其家人立即將李男送醫急救，隨即進入加護病房急救。

警方指出，因李男症狀持續沒有改善，且症狀有惡化情形，自9月22日起陸續進行心導管、開顱、血栓移除等手術，直到昨天仍進行手術，但狀況還是不理想，今天上午10時許在醫院拔管宣告死亡。

檢警下午進行相驗，由於死因不明，將擇期解剖釐清。

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