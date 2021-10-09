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立陶宛捐第2批AZ疫苗 23.59萬劑晚間運抵桃機
立陶宛政府捐贈台灣的第2批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，共計23萬5900劑，今天晚間8時3分運抵桃園國際機場。
這是立陶宛政府繼7月31日捐贈台灣2萬劑AZ疫苗後，第二批贈台疫苗；中央流行疫情指揮中心今天表示，這次疫苗效期分別為今年10月31日及11月30日，其中4600劑是10月31日到期，檢驗封緘完成會立即施打。
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