美國限6款疫苗才可入境 陳時中：協助高端盡快國際認證

美國疾病管制中心（CDC）發言人8日晚間透露，11月起美國要求所有入境的國外旅客，需完整接種或美國食品藥物管理局（FDA）及世界衛生組織（WHO）認可的疫苗，包括輝瑞、AZ、嬌生、莫德納、中國國藥和北京科興等6款，我國國產疫苗高端不在名單中。指揮中心指揮官陳時中說，美國到現在沒宣布有任何變化，我們仍是綠色名單，也會盡快協助高端得到國際認證。

美國自去年起，陸續對33國實施入境限制，只要過去14天內曾在這些國家停留的外籍旅客，即不得入境美國，台灣原本不在入境限制範圍內，但11月新制開始，適用所有入境美國的外國旅客，只要沒完全接種美國規定的這六種疫苗之一者，都無法入境美國。

CDC發言人8日表示，經FDA授權或被WHO列為緊急使用的6種疫苗將符合前往美國旅行的標準，本周稍早已通知航空公司可接受的疫苗種類，並補充說，CDC之後將發布完整的指引及資訊。

高端不在美國認可疫苗名單中，陳時中表示，美國到現在沒宣布任何變化，我們還是綠色名單。美國要開放33國限制的任何疫苗方式，並沒有通知我們要列入名單內。他表示，高端很努力爭取國際認同，我們也在協助高端盡快得到國際認證。

台灣邊境管制先前說要看中和抗體濃度，未來管控仍以此依據？或比照美國採完整接種疫苗？陳時中說，國際經驗與資料日新月異，變化很快，屆時邊境要開放時，會再參考這些方式來作認定判斷。

國人在國外打第一劑疫苗，返台可施打第二劑，若在國外施打中國國藥、北京科興，第二劑應該如何施打？陳時中說，只要時間間隔夠，就可以施打。

發言人莊人祥說，先前曾就此討論過，若施打國外認可但台灣沒有核准上市的疫苗，最後一劑施打時間，需間隔28天即可施打第二劑，目前臨床上並無要對中國國藥與科興做研究，專家認為任何一種疫苗都可打。

陳時中說，打過中國疫苗後接種其他疫苗的案例，在東南亞情況不少，像泰國就有民眾打科興、接著在打AZ，並無數據顯示狀況不好。 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

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