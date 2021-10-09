立陶宛捐台第2批近24萬劑疫苗 預定晚間運抵
桃園國際機場人士今天告訴中央社記者，原訂7日抵達的立陶宛捐贈台灣第2批23.59萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，預計晚間約8時30分抵台。
繼捐贈2萬劑疫苗給台灣後，立陶宛總理辦公室9月底宣布，再捐23萬5900劑AZ疫苗，協助對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。
不過，原訂7日抵達的疫苗未如期運抵，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日說，沒特別變數，疫苗無論配送、運送或進出艙手續都很複雜，才發生延遲。
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