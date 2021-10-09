苦苦等候的莫德納疫苗到了 從昨晚延誤到今天清晨

苦苦等候莫德納(Moderna )疫苗的民眾終於有好消息，政府採購的第八批疫苗113.21 萬劑，在凌晨1點20分運抵桃園機場，班機降落後滑行進入507貨機坪，清消人員先消毒，再由海關關員在機邊完成驗放通關程序，隨後運送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

第八批莫德納疫苗由華航CI-5245航班的747F貨機運送，行政院長蘇貞昌昨天在臉書發文表示，政府自購莫德納疫苗已經在昨天早上六點多順利從美國亞特蘭大起飛，稍晚將會抵達台灣。但是由於班機延誤近3個小時才起飛，並且中停安克拉治加油，原本昨晚抵達的疫苗也因此無法如院長所願，延到今天才抵達，華航貨機內總共載運了7個盤櫃的疫苗，其中有3盤是政府採購的，另外4盤將轉往其他國家，這3盤被拖往華儲拆裝。

中央流行疫情指揮中心表示，我國採購之莫德納疫苗目前共有371.21萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108萬劑及本批113.21萬劑，本批疫苗效期至2022年3月2日。 政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨一點多運抵桃園機場，海關人員在機邊執行驗放通關的程序。記者鄭超文／攝影 政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨運抵桃園機場，班機在1點20分降落，由地勤人員引導停放在507貨機坪。記者鄭超文／攝影 政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨一點多運抵桃園機場，三個盤櫃被拖到華儲拆裝，隨後就送往冷儲中心存放。記者鄭超文／攝影

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