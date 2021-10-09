聽新聞
test
0:00 / 0:00

苦苦等候的莫德納疫苗到了 從昨晚延誤到今天清晨

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨一點多運抵桃園機場，海關人員在機邊執行驗放通關的程序。記者鄭超文／攝影
政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨一點多運抵桃園機場，海關人員在機邊執行驗放通關的程序。記者鄭超文／攝影

苦苦等候莫德納(Moderna )疫苗的民眾終於有好消息，政府採購的第八批疫苗113.21 萬劑，在凌晨1點20分運抵桃園機場，班機降落後滑行進入507貨機坪，清消人員先消毒，再由海關關員在機邊完成驗放通關程序，隨後運送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

第八批莫德納疫苗由華航CI-5245航班的747F貨機運送，行政院長蘇貞昌昨天在臉書發文表示，政府自購莫德納疫苗已經在昨天早上六點多順利從美國亞特蘭大起飛，稍晚將會抵達台灣。但是由於班機延誤近3個小時才起飛，並且中停安克拉治加油，原本昨晚抵達的疫苗也因此無法如院長所願，延到今天才抵達，華航貨機內總共載運了7個盤櫃的疫苗，其中有3盤是政府採購的，另外4盤將轉往其他國家，這3盤被拖往華儲拆裝。

中央流行疫情指揮中心表示，我國採購之莫德納疫苗目前共有371.21萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑、第七批9月17日108萬劑及本批113.21萬劑，本批疫苗效期至2022年3月2日。

政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨一點多運抵桃園機場，海關人員在機邊執行驗放通關的程序。記者鄭超文／攝影
政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨一點多運抵桃園機場，海關人員在機邊執行驗放通關的程序。記者鄭超文／攝影
政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨運抵桃園機場，班機在1點20分降落，由地勤人員引導停放在507貨機坪。記者鄭超文／攝影
政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨運抵桃園機場，班機在1點20分降落，由地勤人員引導停放在507貨機坪。記者鄭超文／攝影
政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨一點多運抵桃園機場，三個盤櫃被拖到華儲拆裝，隨後就送往冷儲中心存放。記者鄭超文／攝影
政府採購的第8批莫德納疫苗凌晨一點多運抵桃園機場，三個盤櫃被拖到華儲拆裝，隨後就送往冷儲中心存放。記者鄭超文／攝影

新冠疫苗

延伸閱讀

打BNT患心肌炎「應加速通報」醫籲年輕人有三徵兆別慌

黑豹妹、進擊鼓手、哈啦猛男 死不打疫苗！ 喬治痛罵蠢

13歲國中生心肌炎住院疑與BNT有關 家長質疑通報太慢

泰爾茂捐130萬劑低劑量針具給中央 助疫苗劑量再增10％

相關新聞

苦苦等候的莫德納疫苗到了 從昨晚延誤到今天清晨

苦苦等候莫德納(Moderna )疫苗的民眾終於有好消息，政府採購的第八批疫苗113.21 萬劑，在凌晨1點20分運抵桃...

第11輪加開 45歲以上可打BNT第一劑

第十一輪提供ＢＮＴ第一劑及ＡＺ第二劑，指揮中心昨加開接種對象，ＢＮＴ疫苗開放四十五歲以上民眾；ＡＺ疫苗第二劑開放七月廿二...

2學生打BNT心肌炎 中央挨批通報慢

國內傳出有學生接種ＢＮＴ疫苗後出現心肌炎的案例，桃園市一名國一女學生接種後病況不穩，接受葉克膜治療中；北市也有學生家長反...

高鐵員工闖關打疫苗懲處出爐 基層批高市衛局甩鍋

高鐵42名員工日前到高雄市立聯合醫院接種疫苗，高市衛生局認定院方公告有疏漏，對院方檢討懲處，引發基層醫療人員不滿，投訴指...

桃園疫苗預約出包 選同址變不同站

中央前天加開第10期BNT疫苗接種對象，桃園不少61歲到63歲民眾收到通知，但有夫妻依同一地址選擇接種站，結果系統出包，...

13歲國中生心肌炎住院疑與BNT有關 家長質疑通報太慢

桃園市一名國一女學生接種BNT疫苗12天後突發現心肌炎且病況不穩，接受葉克膜救療。國內接種BNT疫苗後出現心肌炎的案例有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。