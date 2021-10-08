13歲國中生心肌炎住院疑與BNT有關 家長質疑通報太慢

桃園市一名國一女學生接種BNT疫苗12天後突發現心肌炎且病況不穩，接受葉克膜救療。國內接種BNT疫苗後出現心肌炎的案例有多少？指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前是零例，但與BNT有關心肌炎應還有其他案例。一位學生家長指出，他13歲的兒子在接種BNT疫苗後被診斷為心肌炎，院方已於10月5日通報，對於到今天尚未納入不良反應統計，覺得不解，認為通報速度應該要加快。

家長指出，他就讀國二的兒子於九月廿九日接種BNT疫苗，但十月一日下午開始身體不適，出現胸痛等症狀，胃口不好還吐，一開始到診所就醫，診所建議去大醫院治療，於是他帶兒子前往醫學中心急診。

到了急診，醫師為兒子抽血檢驗，心肌炎相關指數高達九百以上，幾乎是一般正常值的九十倍，到了隔天，數值飆高到一千八百多，醫師診斷為心包膜心肌炎，並排除病毒或細菌感染。所以經過治療，相關指數漸漸下降，已於十月六日出院。

由於患者接種前沒有感冒等疾病，院方認為心肌炎與接種疫苗有關，並於十月五日通報教育單位。由於中央流行疫情指揮中心今天指出，截至9月29日為止，接種疫苗產生心肌炎的民眾個案共20例，其中BNT疫苗個案「0」例，接種莫德納疫苗13例，AZ疫苗7例，總計為20例。

對於自己的兒子尚未被納入通報案例，家長對此非常不解，他表示，心肌炎是接種BNT疫苗後可能產生的風險之一，全國家長都很關心，指揮中心應加快統計並告知醫療院所與家長提高警覺，但院方已於十月五日通報教育單位，今天已是8日，指揮中心都還沒有接到通報，動作實在太慢，建議盡快更新數據並告知民眾風險，也呼籲醫院特別注意。

指揮中心發言人莊人祥指出，接種後心肌炎通報每周統計，目前統計至9月29日，本日疫情記者會當下尚未更新，但已知有接種BNT疫苗後出現心肌炎案例，將盡快更新公布。

商品推薦