COVID-19疫苗接種1754萬劑 涵蓋率破58%

中央流行疫情指揮中心今天公布最新COVID-19疫苗接種統計數據，昨天國內共接種30萬328劑，累計接種1754萬1591劑，人口涵蓋率58.27%、劑次人口比74.80%。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種後不良事件通報方面，昨天新增42件非嚴重不良事件、41件其他疑似嚴重不良事件，沒有新增死亡通報個案。

嘉義一名研究生日前接種高端疫苗後，9月16日騎機車等紅燈突然昏倒，至今昏迷長達22天。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，指揮中心非常關心，也請醫療院所全力協助救治；至於高端疫苗不良事件方面，莊人祥表示，嚴重不良事件共通報158件，其中有22例死亡、1件疑似嚴重過敏、135其他疑似嚴重不良事件，其他昏迷、血栓等通報量須另行統計。

另外，公費流感疫苗10月1日開打，莊人祥說，目前全台共接種72萬劑，其中65歲以上高齡族約占8%，去年同期則有約24%；幼兒接種率今年約為11.5%，去年約14%；醫事人員今年約29.7%，去年約32.5%。

莊人祥指出，在學生族群方面，今年至今接種率約2.2%，去年同期約6.5%，但今年因同時接種COVID-19疫苗，2種疫苗須間隔7天，因此目前接種率比去年略減，但接種量都算穩定，會持續施打。

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