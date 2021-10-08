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22歲男大生打BNT後得心包膜炎 自嘲：結果就是這麼衰

聯合新聞網 / 綜合報導
BNT疫苗示意圖。報系資料照／記者曾吉松攝影
BNT疫苗示意圖。報系資料照／記者曾吉松攝影

BNT疫苗最近穩定到貨，發言人莊人祥日前表示，未來第十二輪將可望開放第一劑BNT疫苗給23至46歲民眾施打。有位22歲男大生最近打了BNT疫苗，卻出現了心包膜炎的症狀，他在Dcard COVID-19板分享經過，不忘提醒「打完疫苗有持續多天身體不適的人，一定要趕快去看醫生，不要拖著！」他還秀出插滿針頭的手背照，幽默表示，「飽受各種針摧殘的手，辛苦你了，QQ」

有位22歲男大生最近打了BNT疫苗之後，出現了心包膜炎的症狀，他在Dcard分享他住院的經過。 圖擷自Dcard
有位22歲男大生最近打了BNT疫苗之後，出現了心包膜炎的症狀，他在Dcard分享他住院的經過。 圖擷自Dcard

原po表示，他22歲，沒抽菸，無病史，近期才做過健檢一切正常。10月1日他打第一劑BNT，打完約半小時有強烈的暈眩感，但大約十分鐘就沒了。當天晚上胸口偶有悶痛感，但沒特別放在心上。

10月2日至10月4日，原po說，偶爾會有胸悶症狀但頻率不高，所以就想說應該只是太累或正常副作用，作息生活都算正常不受影響。

10月5日他睡覺時明顯胸悶，心臟處也有間歇痛感。他躺了好幾小時，症狀越來越嚴重，於是他自行去掛急診。

10月5日凌晨3時多，急診室醫師安排做抽血、心電圖等一系列檢查，第一次檢查結果正常，醫生說看起來沒什麼問題，但原po仍很痛苦，醫生開消炎藥說要他再躺三小時，再做檢查。第二次檢查後，醫生宣告「可能真的有心包膜炎的跡象」，要原po轉到本院去做更詳細的檢查，原po就上了救護車。

10月5日白天在醫院本部急診室，原po又做了抽血跟心電圖，醫生給藥，接著是漫長的等待。期間原po看到不少年輕人都因同樣狀況來急診，但多數都檢查沒事，就各自回家。等到下午，醫生建議原po住院觀察。原po這時候才知道完蛋了，「竟然真的回不了家了」。

原po表示，住院期間已抽了14管血、三、四次心臟超音波、好多次心電圖，還有一些雜七雜八的檢測。他也表示，第一個晚上蠻難熬的，心臟與胸部的疼痛持續加劇，吃了止痛消炎藥跟打止痛針仍壓不下來，也睡不太好一直盜汗。好消息是目前沒有惡化心包膜積水的跡象，所以用藥物控制就好，身上也24小時接著心電圖檢測。醫生還不敢直接斷定心包膜炎跟疫苗是否有直接關係，但他也沒其他病史，目前還找不出原因。

原po幽默表示，他一開始想「應該不會這麼衰吧...但結果就是這麼衰！」他只能安慰自己，雖然仍有不適感，但至少沒有再變嚴重了，算是不幸中的大幸，他也呼籲大家不要因此不敢打疫苗，「雖然可能有副作用，但能打還是盡量打吧，畢竟應該還是利大於弊的！」

網友紛紛打氣，「早日康復，真的中頭獎惹」、「辛苦你了，我也是BNT，目前第三天目前只有一點點頭痛，希望接下來兩週都沒事」、「祝早日康復，你的手好好看喔」、「祝你早日康復，謝謝你的分享」。

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