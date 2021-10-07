北市逾65歲長者第2劑AZ疫苗 14醫院開特別門診

台北市副市長蔡炳坤今天表示，7月22日前接種AZ疫苗的65歲以上長者已能接種第2劑疫苗，已協調三總、國泰等14家醫院開設特別門診，即日起到14日都可以掛號接種。

台北市衛生局今天舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，蔡炳坤指出，針對7月22日前接種AZ疫苗的65歲以上長者及55歲以上原住民，已協調14家醫院開設第2劑AZ疫苗特別門診，今天開始一直到14日可以掛號接種。

開設第2劑AZ疫苗特別門診的醫院，包含台北長庚、三軍總醫院、三總松山分院、台大醫院北護分院、博仁、秀傳、國泰、馬偕、仁濟、西園、景美、中心綜合醫院、聯合醫院中興院區及忠孝院區。

莫德納（Moderna）疫苗部分，蔡炳坤說，設籍在台北市或第1劑疫苗在台北市接種的70歲以上長者、60歲以上原住民，若沒有上網預約第2劑疫苗，今天及明天可以打電話到各區公所預約施打，將統一安排在13日到15日接種。

至於校園BNT疫苗接種計畫，蔡炳坤指出，截至昨天已如期完成147所、14萬3341名學生的疫苗接種，共有18人接種完後出現頭痛、胸悶、發燒、心悸等症狀而住院，其中4人還在住院觀察中，其餘都已出院。

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