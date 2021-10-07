快訊

諾貝爾文學獎揭曉 坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠

北市逾65歲長者第2劑AZ疫苗 14醫院開特別門診

中央社 / 台北7日電

台北市副市長蔡炳坤今天表示，7月22日前接種AZ疫苗的65歲以上長者已能接種第2劑疫苗，已協調三總、國泰等14家醫院開設特別門診，即日起到14日都可以掛號接種。

台北市衛生局今天舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，蔡炳坤指出，針對7月22日前接種AZ疫苗的65歲以上長者及55歲以上原住民，已協調14家醫院開設第2劑AZ疫苗特別門診，今天開始一直到14日可以掛號接種。

開設第2劑AZ疫苗特別門診的醫院，包含台北長庚、三軍總醫院、三總松山分院、台大醫院北護分院、博仁、秀傳、國泰、馬偕、仁濟、西園、景美、中心綜合醫院、聯合醫院中興院區及忠孝院區。

莫德納（Moderna）疫苗部分，蔡炳坤說，設籍在台北市或第1劑疫苗在台北市接種的70歲以上長者、60歲以上原住民，若沒有上網預約第2劑疫苗，今天及明天可以打電話到各區公所預約施打，將統一安排在13日到15日接種。

至於校園BNT疫苗接種計畫，蔡炳坤指出，截至昨天已如期完成147所、14萬3341名學生的疫苗接種，共有18人接種完後出現頭痛、胸悶、發燒、心悸等症狀而住院，其中4人還在住院觀察中，其餘都已出院。

新冠疫苗 AZ疫苗 莫德納疫苗 BNT

延伸閱讀

預約秒殺惹怨！蔡炳坤：沒人會藏疫苗 是避醫療量能浪費

沒預約到第二劑長者別慌 北市7醫院開設「AZ特別門診」

第10輪AZ疫苗預約踴躍 北市再釋出3萬劑名額

台北馬拉松12月開跑！蔡炳坤：國外選手邊境規定外 賽前1天加PCR

相關新聞

預約人數比預期少...BNT加開一天 七成四符合資格者預約

第十輪疫苗提供AZ、高端第二劑和BNT第一劑接種，預約至前天下午4時截止。但因為BNT預約的人數較原先預期的少，因此指揮...

想鬆綁？一劑覆蓋率七成難擋Delta 「二劑要八至九成」

指揮中心指揮官陳時中日前指出，國人疫苗覆蓋率達七成有機會可討論解禁與降級，同時也要考量疫情指數穩定情形、高風險族群的二劑...

新北女高中生打完BNT後患紅斑性狼瘡 衛生局未接獲

新北市從上月22日至月底替國高中生安排接種BNT疫苗，傳出1名女高中生疑似打完BNT後，出現紅斑性狼瘡，還引起腎臟發炎目...

莫德納二劑、BNT開打有望！預計第12輪開打280萬人

國內力拼十月底達七成覆蓋率，指揮中心宣布今日有88.9萬BNT疫苗抵台，明日還有莫德納疫苗、BNT疫苗抵台，發言人莊人祥...

第11輪疫苗採分流預約 9日提前開放資格查詢功能

關貿網路公司表示，觀察第10輪開放疫苗預約就有大量民眾湧入預約平台，其中很多都不符預約資格，反而影響網速造成壅塞，第11...

打疫苗疑血栓、紅斑性狼瘡？指揮中心：調查中未見關連

國內同時有莫德納、BNT、AZ及高端等四種新冠疫苗開打，接種對象也遍及各大年齡層，不良反應事件通報也不斷浮現。其中包含高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。