COVID-19疫苗單日接種16.3萬多劑 涵蓋率逾58%

據疫情指揮中心統計，國內昨天COVID-19疫苗接種16萬3740劑，其中莫德納疫苗施打數最多；截至目前為止，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率超過58%，劑次人口比73.42%。

據中央流行疫情指揮中心統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種資料，國內6日接種COVID-19疫苗16萬3740劑，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種6萬6672劑，莫德納（Moderna）疫苗接種6萬7174劑，高端疫苗接種7506劑，輝瑞BNT疫苗接種2萬2388劑。

指揮中心指揮官陳時中今天下午記者會中表示，截至目前為止，國內COVID-19疫苗累計接種1721萬8445劑，AZ疫苗接種945萬4654劑，莫德納疫苗接種477萬7420劑，高端疫苗接種125萬844劑，BNT疫苗接種173萬5527劑。疫苗接種人口涵蓋率58.06%，劑次人口比73.42（劑/每百人）。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活的關鍵之一，但人人害怕副作用。基隆市一名男子近日在網路上分享，接種高端疫苗後右手掌及手指喪失觸覺，症狀持續一個月。指揮中心發言人莊人祥表示，此男症狀與格林巴利症候群雙側無觸覺不同，高端疫苗接種後不良反應通報案例無觸覺喪失個案，須進一步釐清關聯性。

至於新北傳出高中生疑似因打BNT疫苗誘發紅斑性狼瘡住院治療，陳時中表示，只知道有時序相關，不能斷言是誘發；指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也說，不少人擔心打疫苗會引起免疫反應，但沒有在國際文獻看到引發紅斑性狼瘡與疫苗之間的關聯性。

另外，民進黨立委高嘉瑜的外婆日前施打第2劑莫德納，接種後不到一週時間出現血栓，有恍惚、記憶不好情況，今天下午記者會中有媒體問及，此案是否已完成不良事件通報，莊人祥僅表示，不清楚，會再了解狀況。

據指揮中心統計，國內COVID-19疫苗接種後不良事件通報，自今年3月22日至10月6日累計8861件，分別為疑似疫苗接種後嚴重不良事件4248件，及疫苗接種後非嚴重 不良事件4613件。

昨天新增5例COVID-19疫苗接種後發生死亡不良事件，分別為2例AZ疫苗接種後發生死亡不良事件、2例莫德納疫苗接種後發生死亡不良事件，1例高端疫苗接種後發生死亡不良事件。

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